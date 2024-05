Elon Musk reventó las redes sociales con un consejo tras la reunión con Javier Milei: "Recomiendo invertir en Argentina"

Hubo un baile de gala donde se tiraron muchas flores y todo parece digno de un cuento de hadas. Claro que el escenario para que esa fábula sea real no es Argentina -donde los jubilados son ajustados sin precedentes para llegar al objetivo del déficit cero- el encuentro, el baile y las flores tuvieron lugar en Estados Unidos y fue entre Javier Milei y Elon Musk.

Es el cuarto viaje que el Presidente libertario realiza al país de Joe Biden en medio de un contexto de luchas sindicales y gremiales en Argentina apra alcanzar sueldos dignos. Allá por Norteamérica, la situación es otra: Milei ofrece acuerdos económicos a Musk para que invierta sobre todo en materia de comunicaciones y la minería.

Javier Milei, Elon Musk y Karina Milei

Aunque desde muy adentro de La Libertad Avanza, dejaron trascender que el Presidente había expresado: "Quiero que invierta. Adonde quiera". La palabra invertir dio qué hablar antes, durante y después de la reunión entre el magnate y Milei; al parecer, este último fue con una carpeta de ideas para proponerle al sudafricano que había sido muy bien tejida en Casa Rosada antes de despegar.

La comitiva que viajó en el avión argentino ARG 01 (adquirido en la gestión de Alberto Fernández) estaba compuesta por "El Jefe", Karina Milei que se desempeña como Secretaria general de Presidencia y también estuvo el flamante embajador argentino en Estados Unidos Gerardo Werthein. Además viajaron el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse.

Ministro de Economía, Luis Caputo

Las críticas le llovieron a Milei cuando trascendió lo que iba a hacer en Los Ángeles, Estados Unidos: fue el principal orador en la cumbre global de inversores invitado por el Instituto Milken.

Allí empezó la fiesta de las flores. Milei floreó el plan empresarial de Elon Musk: "Hemos puesto hombres en la Luna y ahora miramos a Marte", empezó y siguió: "Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y el optimismo de hombres como ustedes, que se asociaron entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad".

Javier Milei

Pero no quedó ahí, las flores siguieron: "Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores. No de burócratas. Y es el empresario-aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte", dijo.

💣Bombita. Milei ya se vio con el magnate sudafricano además de la presente; la anterior fue el 12 de abril en la planta de Tesla en Austin, Texas.

Murray Rothbard

Por su parte y cuando le llegó el turno, Musk -queriéndolo o no- floreó a los economistas que Milei admira defendiendo férreamente la obra de Friedrich Hayek y Murray Rothbard, herederos de la obra de Ludwig von Mises en el que se basa la obra económica del presidente de las Fuerzas del Cielo.

¿Y ahora?

Después de la reunión, la comitiva presidencial se sacó una foto con el admiradísimo Elon y se rumoreó que después de esta reunión (a la que Milei catalogó como "fantástica") el magnate desembarcaría con proyectos en Argentina, aunque el anuncio lo haría Milei al regreso de su viaje.

💣Bombita. Milei también se reunió con Gianni Infantino, titular de la FIFA, para tejer relaciones para avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Karina y Javier Milei, Elon Musk y Gerardo Werthein

Luego del encuentro, los libertarios se vanagloriaron por la repercusión en redes sociales saque tuvo la foto del encuentro. Allí, Musk hizo una afirmación que sorprendió a muchos: "I recommend investing in Argentina (recomiendo invertir en Argentina)".

Ni lerdo ni perezoso, Milei reposteó la frase orgullosamente mientras esperaba en Lima que recargaran combustible al avión presidencial.

El posteo de Elon Musk

Una de las frases que llamó la atención fue la esperanza que Javier Milei tiene depositada en el país: "Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente".