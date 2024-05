Denuncian que la Ley Bases que llegó al Senado "tiene diferencias" a la que se votó en Diputados

Cerca de las 08.48 del pasado martes 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. "Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto", fue la reacción del presidente Javier Milei.

El posteo de David Martínez

Pero una semana después de que el proyecto obtuviera la media sanción en Diputados, el bloque de Unión por la Patria de la Cámara Baja denunció que el texto que se presentó y que este martes debe empezar a debatirse en las comisiones del Senado de la Nación "tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto". "Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado", publicó Germán Martínez.

El documento lleva la firma de Germán Martínez, titular del bloque

El jefe de bloque de Unión por la Patria usó su cuenta personal de X, adjuntó el documento y le pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, que retire el texto del proyecto de ley que se envió a la Cámara Alta. "En la comunicación se ha modificado el texto puesto a consideración en el plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador y excediéndose en la autorización otorgada por el cuerpo para realizar correcciones de forma", señala el escrito.

Unión por la Patria denunció que el texto de la Ley Bases que llegó al Senado es distinto

El documento dirigido a Menem y que lleva la firma del diputado rosarino de UP sostiene que también "se ha modificado el texto para subsanar errores contenidos en el orden del día que no fueron advertidos al momento de votarlos". "Tal hecho configura un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público, toda vez que es un acto violatorio del Reglamento de esta H. Cámara y de las leyes vigentes", agrega el escrito publicado por Martínez.

Y continúa: "En un análisis no exhaustivo, se han detectado algunas de estas alteraciones, lo que no significa que sean las únicas, y a modo de ejemplo me voy a remitir a enumerar algunas en las que visiblemente se infiere la intencionalidad de la modificación. Se advierte alteración del texto en la comunicación respecto al articulo 152 (articulo 151 de la OD), en el antepenúltimo párrafo se cambia el término "autorización de exportación" por "permiso de exportación".

Aseguran que hubo cambios que no se avalaron en el debate

El Senado iniciará este martes, a las 14 horas, el tratamiento en comisiones de la ley de Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará conseguir un dictamen de mayoría el próximo jueves 9 de mayo para desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo, convocado para el 25 en Córdoba.

La discusión involucrará a las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda. Para defenderlos, fueron invitados altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La comisión de Legislación General es presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis); Presupuesto y Hacienda es conducida por Ezequiel Atauche (Jujuy); y Asuntos Constitucionales la dirige Edgardo Kueider (Entre Ríos). Abdala como Atauche son dos oficialistas, mientras que Kuieder compone el bloque Unión Federal, es decir, peronista no kirchnerista.

El Senado inicia el tratamiento este martes

La actividad continuará el miércoles con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A su vez, se realizará la reunión, en solitario, de la comisión de Presupuesto por el paquete fiscal con Guberman. El paquete fiscal ya tiene un pie en Diputados por la negativa varios gobernadores patagónicos frente a la restitución del impuesto a las Ganancias.