En un intento de humanizar a Javier Milei, Luis Juez metió a su hija en el medio

El senador cordobés Luis Juez tiene algo claro: quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba. Ante este deseo sabe que tiene que conseguir el apoyo irrestricto de Javier Milei en La Libertad Avanza.

Es en este contexto que Juez intenta acercar posiciones a como dé lugar con el presidente de las fuerzas del cielo y para ello contó una anécdota que vincula a su hija Milagros. "Tengo con el presidente una gran relación personal, el tipo me distingue con afecto y con cariño", dijo haciendo gala de su buena relación con Milei.

Luis Juez quiere ser el gobernador de Córdoba

"Una noche estaba jugando al fútbol y me suena el teléfono a las once de la noche", empezó contando el libertario que contó que le devolvió la llamada ni bien terminó el picadito.

Del otro lado, estaba el libertario para hacerle una consulta: "Vos sabés que estamos con Karina en la empresa META (dueña de Facebook) y nos empezaron a presentar un aparato por el tema de la gente con parálisis cerebral y me acordé de Milagros. ¿Vos me dejás que yo vea si puedo...?", contó.

Luis Juez y su hija Milagros

Al borde del llanto, Juez dejó claro que era para llevarle mejor calidad de vida a su hija que tiene parálisis cerebral. Sobre esto, reflexionó: "Tengo 40 años en política y Milagros tiene 23 años. ¿Sabes cuántos dirigentes políticos, que los conozco a todos, alguna vez me preguntaron por mi hija? Nadie, nunca. Ese tipo me compró de por vida ".

El intento de humanizar al presidente -que acaba de ser criticado por Horacio Rodríguez Larreta por el uso de insultos y violencia en redes sociales- quedó atrás. Es que instantáneamente, se acordó de ensalzar la figura política de Milei: "No era el Milei del dólar a 1100 y la inflación a dos puntos, estamos hablando siete meses atrás. El tipo, en una de las tantas recorridas, que la prensa lo criticaba, se acordó de mi hija".

Milei se reunió con el dueño de Meta, Mark Zuckerberg

Además, dejó claro que su intencionalidad es también política y que se enojaría en caso de que elija otro candidato: "A ese tipo no lo puedo comprometer, si en 2027 quiere ir con otro candidato, por ahí no nos ponemos de acuerdo y lo pelearé; pero no me lo voy a colgar del cogote para que no pueda correr, para que no pueda trotar. Yo no soy una carga, voy a tratar hasta donde pueda al lado tuyo", dijo contundentemente.

En una entrevista periodística, Luis Juez había contado sobre su hija Milagros: "Tiene parálisis cerebral con todas las dificultades de una bebita que padece eso. Si vos en la cama te querés dar vuelta porque, por ejemplo, se te acalambra un brazo, lo hacés para el otro lado, pero ella no puede. Se queja porque está acalambrada o se llenó de baba. Por eso, a la noche cuando estoy en casa, ella es mi responsabilidad".