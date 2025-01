En medio de los cortes de luz, Milei sale de gira mundial: estará en el foro de Davos y en la asunción de Trump

Mientras las escenas que vivieron los usuarios de energía eléctrica en el AMBA y Rosario durante el 16 de enero, con colapsos del sistema energético que los dejaron a oscuras en el medio de la ola de calor, el presidente Javier Milei partirá la noche de este viernes en una nueva gira mundial que lo llevará de la asunción de su par estadounidense Donald Trump al Foro Económico Mundial de Davos, para luego -antes de una parada táctica en la ciudad brasileña de Recife- volver el sábado 25 al país.

El segundo mandato de su par norteamericano comenzará este lunes 20 de enero, aunque el economista argentino estará presente desde el mediodía del sábado. Se sabe que habrá agasajos especializados para uno de los mejores alumnos del magnate y de la política económica que impulsa para Estados Unidos (EE.UU.) y el resto del mundo. Así es que será reconocido con el premio "LWS Award 2025-Titan of Economic Reform" y también participará en la Gala 1775, donde recibirá el galardón "2025 Champion of Economic Freedom".

Javier Milei en Davos en 2024.

Estos dos galardones, que de forma literal lo premian por haber sido un "titán de las reformas económicas" y un "campeón de la libertad económica", serán la antesala de la asunción de Trump, el el 47º presidente de EE.UU. Esto será durante el día en la ciudad de Washington. Luego, al anochecer, participará en otro agasajo, cuando esté en la especial Gala inaugural Starlight.

Lejos de descansar el domingo, esa jornada Milei saldrá rumbo a Zurich, Suiza, en donde será parte del emblemático Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a enfrentarse a la lectura de un discurso frente a los líderes mundiales presentes. Allí lo esperan reuniones importantes, como la que pretende tener con el CEO de Coca-Cola, James Quincey, y otros momentos como su intervención en el "Country Strategy Dialogue on Argentina", un espacio dedicado a explorar oportunidades económicas para el país.

Decenas de miles de usuarios de energía eléctrica siguen sin luz en el AMBA, mientras Milei se va de gira durante ocho días

Otro agasajo lo espera al presidente argentino. Este será entregado por el Liberales Institut, el mismo que a mediados de 2024 ya lo había reconocido, aunque con una gran desmentida por parte de un sector del mismo. "Ha habido informes en los medios de que el Instituto Liberal entregará el Premio Anual 2024 a Javier Milei. No es verdad. Este mensaje está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre", escribieron en su momento. Las cosas parecen haber cambiado en estos seis meses, al punto de que en esta oportunidad sí recibiría el premio Röpke, "en reconocimiento a su enfoque de reformas económicas".

Al igual que millones de argentinos y argentinas que eligieron vacacionar en Brasil por la diferencia cambiaria, allí terminará su gira Javier Milei, cuando haga su última parada en la norteña ciudad de Recife. Se supone que cargará nafta. Aunque, tras ocho días fugado de una Argentina que atraviesa récords de consumo energético que amenazan con hacer colapsar el sistema, no sería raro que disfrute de las playas de aquel lugar.