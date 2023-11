Enojos y salidas anticipadas: el escándalo en la reunión de Juntos por el Cambio

La reunión de los gobernadores electos y los legisladores de Junto por el Cambio estaba prevista para llegar al consenso, la paz social y una transición ordenada entre el gobierno de Alberto Fernández, y el recién iniciado en la política, Javier Milei. Pero lejos de eso, fue bastante desordenada y hasta tuvo algunos gritos y quejas por parte de los distintos dirigentes.

Resulta ser que, al parecer, la reunión alcanzó su pico máximo de desacuerdos con enojo, tensión y algunas escapadas por parte de dirigentes que debían brindar su apoyo a las acciones tomadas por Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. Según los gobernadores electos, habrá un apoyo hacia La Libertad Avanza de cara a los próximos cuatro años de gobierno, pero será con condiciones.

Jorge Macri pide serenidad y garantizar la gobernabilidad.

Según informaron algunos dirigentes políticos, como Jorge Macri (próximo Jefe de Gobierno Porteño) la tensión del debate giró en torno a la disyuntiva de si se posicionaría como oposición o como aliados del gobierno libertario y cuáles serían los principales ejes de discusión. Además, otro de los ejes centrales a tratar, fue reclamarle al Gobierno nacional una compensación a cada provincia por haber dejado de percibir la coparticipación tras la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias.

En este sentido, el gobernador electo de la provincia de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, manifestó ante los medios de comunicación: "hubo una campaña electoral donde este Gobierno hizo campaña con una medida de Ganancias. No estamos en contra con la medida y coincidimos en que el salario no es ganancia, pero esto estaba atado a una compensación que no se dio".

Reunión de Juntos por el Cambio

Sin embargo, Torres insistió en que el Gobierno "le mintió a los gobernadores". "El Presidente de la Nación, antes de irse a vivir a España, debería firmar ese decreto para compensar lo que nos arrebataron a las provincias, que equivale a una masa salarial completa", remarcó.

Nacho Torres junto a Bullrich y Larreta.

Tras este punto, los tonos comenzaron a subir por el desacuerdo con el libertario ante algunas medidas (como la disolución del Banco Central) y las figuras más importantes se retiraron de la reunión sin querer dar mayores explicaciones. Se trata de María Eugenia Vidal, Luis Juez y Miguel Ángel Pichetto. Esta retirada intentó ser explicada por Jorge Macri, quien en contacto con la prensa, dijo que ellos tenían otras reuniones importantes a las que asistir y resaltó que no hubo discrepancias con ninguno, pero que cada uno dará su parecer más tarde. "Vamos a ser garantía de gobernabilidad", adelantó Macri, quien recalcó que el objetivo de la reunión era "reiterar la decisión de sostener la unidad" de la coalición, al tiempo que resaltó: "Estamos unidos y vamos a defender la representatividad".

Por su parte, Pichetto respaldó los dichos del jefe de Gobierno entrante y aseguró que ya tenía su agenda programada para el día de hoy, mientras que Cristian Ritondo, que también se fue antes, evitó por completo a la prensa.

En esta misma línea, el diputado nacional, Diego Santilli, confirmó que le dará su apoyo al futuro presidente pese a no estar de acuerdo con alguna de sus políticas y aseguró a los medios: "Hay que interpretar lo que la sociedad planteó y ese cambio se manifiesta acompañando las transformaciones (...) la independencia del Banco Central, desburocratizar el Estado y un nuevo régimen penal juvenil", explicó.

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe.

Por otro lado, el gobernador electo de Santa Fe que acompaña a Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, indicó en diálogo con La Nación más: "Definimos que vamos a hacer un acompañamiento institucional del cambio que votó la gente. No vamos a ser parte del gobierno, pero tampoco vamos a criticar a algún dirigente si alguno es convocado por La libertad avanza", dijo. Las aguas se encuentran divididas entre quienes pretender darle una mano a Milei, que no es mayoría en el Congreso, y quienes deciden ser una oposición ordenada, como propuso el mendocino Alfredo Cornejo, quien le reclamó a los gritos a la coalición "no ser hipócritas" con sus convicciones.

A partir del apoyo a Milei luego de las elecciones generales y el quebramiento del partido con la UCR y la Coalición Cívica, no queda más que reconfigurar el partido, debido a que muchas figuras ya anunciaron su partida del mismo, sin posibilidad de regresar. A ellos, les queda ver qué bando tomarán a partir del 10 de diciembre.