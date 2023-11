"Kicillof tiene todo para liderar al peronismo": Zamora ponderó la gestión del gobernador

Pasó un poco más de una semana desde el triunfo de Javier Milei en las presidenciales y, tras un abrumador bloque de Unión por la Patria reorganizandose como oposición y un ministro de Economía golpeado por los resultados electorales, es tiempo de ver quien tomará el liderazgo de la coalición de cara a lo que sucederá después del 10 de diciembre.

A pesar de que varios intendentes ponderaron la gestión de Sergio Massa y su reunión para hacer un traspaso ordenado, el mandatario comunal de Tigre -distrito en el que fue intendente también-, Julio Zamora, consideró que el mejor líder para el peronismo es Axel Kicillof por su fuerza de voluntad para gobernar aún con un gobierno opositor en su contra.

Axel Kicillof

En diálogo con AM530, el intendente manifestó que Kicillof "tiene todas las condiciones para liderar al peronismo y dirigir la oposición" porque gestiona con ahínco la provincia más grande del país y consideró que también tiene la juventud para hacerlo y un gobierno seguro con práctica política. Además, se refirió al encuentro que mantuvo con sus 83 pares del peronismo y remarcó que se lograron plantear las inquietudes de cara a la futura gestión. "Además, pudimos despejar un mito que existe, que tiene que ver con que supuestamente la provincia recibió durante estos cuatro años recursos desmesurados. La realidad no es así: desde hace mucho tiempo se perdieron puntos de coparticipación y la provincia está perjudicada", afirmó Zamora.

En este contexto, el dirigente recordó que la provincia de Buenos Aires es de las que más produce, pero de las que menos recibe en términos de coparticipación y aseguró: "Necesitamos recursos adicionales, no son privilegios", en referencia a la falta de asignación que brindó el gobierno nacional en comparación con otros territorios de la Argentina.

"Además, la provincia tiene dos mecanismos de financiamiento adicionales: el Fondo del Conurbano y el Fondo de Financiamiento por el cual el gobierno nacional le sacó una parte de los 3,5 puntos que le había dado Macri a la Ciudad" , sostuvo y luego prosiguió: "cualquier retaceo de esos fondos, va a implicar problemas en la provincia", sentenció.

De esta forma, Zamora destacó que la exención de Ganancias para muchos trabajadores significa un golpe para muchas provincias, pero que el Gobierno debe comprometerse a equiparar las cuentas. "El gobierno nacional se había comprometido a suplir ese desfasaje con el Fondo del Cheque u otro adicional, que todavía no está (...)ese es el hueco que tienen todas las provincias y el gobierno nacional tendrá que contemplar", añadió.

Con este escenario, Zamora consideró que Kicillof es el mejor gobernante para hacerle frente al gobierno de Milei, incluso con todos sus votantes en contra. Sin embargo, advirtió también que para muchos ciudadanos, el voto fue "un canal de impotencia y bronca por ver frustrados los sueños de 2019", debido a que el gobierno actual no logró una economía virtuosa con trabajo para la gente, sino "licuación de salarios y planes".

Julio Zamora.

"La situación es fea para la población y los trabajadores no encontraron en el peronismo un vehículo. Pero Milei no expresa la tradición del peronismo. La gente votó con bronca y para encontrar una salida", consideró el intendente de Tigre, quien llamó también a hacer una autocrítica tras la derrota, para que no vuelvan a repetirse los mismos errores.

Aunque desplazó a Sergio Massa de la escena en cuanto a posibilidades de ser un líder fuerte de la futura oposición al gobierno de Javier Milei, consideró que es momento de que tenga la predisposición de reconstruir los vínculos que rompió porque "la política tiene que mirar para adelante". "Sergio tiene mucho para aportar. Es un dirigente que le puso mucho a esta campaña, que hizo mucho esfuerzo y que va a seguir siendo un referente del peronismo. Tiene mucha experiencia, es parte de la construcción de este peronismo que se tiene que resignificar", concluyó finalmente Zamora.