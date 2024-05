"Es un ahorro": el Gobierno descontará subsidios a las empresas de colectivos que no prestan servicios

El Gobierno de Javier Milei transita el segundo paro nacional en los cinco meses que lleva de mandato y duplica así el promedio de paros anuales que arrojan los 40 años de democracia que da un 1,05 paro por año. Bajo la consigna "Milei pará la mano. La Patria no se vende", esta segunda convocatoria está impulsada por la CGT y las dos CTA "en defensa de los derechos laborales, sociales y previsionales y del modelo sindical por salario digno por derechos laborales, paro nacional".

El acatamiento al paro de ATE promedia el 97% en todo el país. También adhirieron los siguientes rubros al paro general contra el ajuste que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei: Transporte público; Transporte aéreo (Las aerolíneas advierten una pérdida aproximada de US$ 62.000.000 por la cancelación de vuelos); Escuelas y universidades; Bancos públicos y privados; Atención en dependencias públicas; Alimentación, Luz y Fuerza, textiles, UOM, SMATA y Transporte de mercadería.

En este contexto, quien por primera vez rompió el silencio fue el Secretario de Transporte de Nación, Franco Mogetta, quien desde una desolada Constitución advirtió "que el acatamiento es muy difícil evaluarlo cuando hay tanto apriete". "Porque acatamiento se entiende por una voluntad de un trabajador de sumarse a una medida y la verdad que desde las primeras horas de la madrugada hemos tenido que constatar lamentablemente bloqueos en algunas empresas", explicó en LACA Stream.

Además, Mogetta remarcó el hecho de que al inicio de la medida de fuerza también se registraron "pedradas a vidrios y miguelitos pinchando gomas en colectivos". "La verdad que es súper llamativo esto, digamos, viniendo de quienes dicen que están haciendo un paro por el derecho de los trabajadores, salir a agredir a los trabajadores que están haciendo uso del máximo derecho que tiene un trabajador que es el de trabajar. La verdad que no se entiende la actitud de los sindicalistas", remarcó.

Y sumó: "Lo mismo que decir que pelean y luchan por las empresas del Estado con las pérdidas millonarias que están generando hoy por un paro que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces el nivel de acatamiento es muy relativo. Lo que podemos ver es que cada vez hay más unidades en la calle prestando servicio. Entonces también mandar este mensaje a la población y decirles que están contando ya con muchas unidades para poder hacer uso de este servicio".

En ese sentido, el Secretario de Transporte de Nación advirtió que aquellos que "no lo hicieron a la mañana y tuvieron que arreglarse de alguna u otra forma, pueden contar con el servicio para la vuelta a sus hogares". Sobre el conflicto entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio de los choferes de colectivos, y las empresas del sector del grupo Dota, Mogetta aseguró "que fue rechazada una medida autosatisfactiva que había presentado el sindicato". Algo completamente falso.

Algunas unidades del Grupo Dota fueron atacadas durante la madrugada

Cabe destacar que la compañías entendían que el artículo 97 del DNU 70, que estableció que determinados servicios considerados esenciales deben garantizar el 50 por ciento de la presentación los días de paro, estaba vigente y esta semana intimaron a sus empleados a brindar el servicio, lo que muchos hicieron en el día de hoy. Incluso, también amenazaron a los trabajadores con sumariarlos y descontarles el día a quienes hagan paro y que si no se cumple con el servicio mínimo.

Pero la UTA, a cargo de Roberto Fernández, hizo ayer un reclamo en la justicia porque señaló que el artículo 70 del DNU está dentro del capítulo laboral que fue declarado inválido por la Cámara del Trabajo en varias causas, entre ellas una inicia por la CGT. De esta manera, solicitó "preservar el derecho de libre ejercicio de la huelga de la totalidad de los trabajadores de la empresa del Grupo Dota" y el juez laboral nacional José Ignacio Ramonet les dio la derecha.

El magistrado dijo hoy que las empresas de colectivos no están obligadas a brindar hoy el 50 por ciento de sus servicios por el paro general. Declarar que NO RESULTAN APLICABLES al conflicto de marras, las disposiciones del DNU 70/23, encontrándose vedadas las empresas demandadas de imponer cualquier tipo de sanción a los trabajadores que participaran de la medida de fuerza", resolvió el juez durante la mañana de este jueves.

El Gobierno usa a Bullrich como vocera

De todas maneras, Mogetta señaló que "al margen de las multas que pueda aplicar el CNRT, la Secretaría de Transporte en nuestra gestión, en la gestión actual, ha dictado una normativa que quienes no cumplan con el 70% del servicio que tienen habilitado no van a poder cobrar el día de subsidio, el día entero". "Acá no hay proporcionalidad. Quienes no cubran el servicio en un 70% directamente no se les va a pagar el día. Y hoy estamos calculando que eso puede afrontar en , dijo.

Según explicó, con esta medida el Estado se ahorrará una suma cercana a los 2.300 millones de pesos. "Lo cual antes eso no sucedía. Se les pagaba a cualquier empresa, trabajen o no, y terminaba el Estado financiando estas deudas. Una locura. Recién estuvimos con la ministra Bullrich y nos comentaba que hay muchísimas llamadas de denuncias. Están ya muchos de los agresores identificados por las cámaras de las unidades y la justicia actuando para dar con los responsables", cerró.