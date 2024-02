"Estamos volviendo a los años '90": los gremios docentes anunciaron otro paro nacional

Cuatro gremios docentes pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT) pusieron la firma a un paro docente el próximo lunes 4 de marzo para mostrarse en contra de las políticas económicas de Javier Milei que lleva adelante con mucha destreza y celeridad el ministro de Economía Luis Caputo. Tal y como lo denunciaron los trabajadores aeronáuticos durante su medida de fuerza, los docentes ya están comunicando que fue el mismo gobierno libertario el que impidió un acuerdo paritario.

Quien explicó las razones del paro en las escuelas fue el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero: "Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", dijo en una conferencia de prensa apoyada por dirigentes de la CGT -gremio al cual pertenecen- e hizo referencia al momento político y económico que viven los docentes: "Estamos volviendo a los años '90. Hoy no hay dos provincias que paguen el mismo salario".

Pablo Moyano y Carlos Acuña, estuvieron respaldando la lucha docente en la que se proclamó la medida de fuerza docente: "Fue una pérdida de tiempo porque no ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos, y hasta en un momento quisieron negar el ámbito paritario", la medida de fuerza que anunciaron estará vigente a lo largo y a lo ancho del país, informaron.

Romero también explicó: "No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del FONID, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos".

Romero fue claro con la decisión, si no la toman ahora, la situación salarial docente empeorará con el paso del tiempo: "El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta", expresó haciendo referencia a la quita de los Fondos de Incentivo Docente que, por Ley debería pagar el Estado.

Quien explicó con más certeza lo de los Fondos de Incentivo fue Marina Jaureguiberry, secretaria general de Sadop: "Hace más de 20 años el salario docente se compone de cifras nacionales y de cifras provinciales: el Fonid es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de las compañeras. Significa hoy en la Argentina entre un 10 y un 20 por ciento del salario básico"

El dirigente sindical ya adelantó que las medidas empezaron la semana pasada, seguirán la semana del 4 de marzo y dijo que "es el inicio de un plan de lucha que se extenderá en caso de no tener respuesta de parte del gobierno nacional".

Mientras Romero se encargaba de dar inicio a la medida de fuerza, Moyano escuchaba atentamente, hasta que al fin, expresó: "La CGT no va a mirar para otro lado porque se está deteriorando el poder adquisitivo".

Moyano llevó su discurso más allá y replicó como contestándole a Milei y al arco político de La Libertad Avanza: "A la CGT no la aprieta nadie, no pudieron los militares, no pudo (Mauricio) Macri y menos va a poder este cachivache que es empleado de las corporaciones".

La medida de fuerza se sostendrá al menos hasta el martes 5 de marzo donde las partes gremiales educativas y representantes del Gobierno nacional se reúnan para volver a definir un piso salarial que supere los $250.000 y que defina qué fondos nacionales garantizarían la calidad educativa en el país.

Cabe aclarar que ya hubo una reunión para encarar el tema salarial encabezada por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell que se vieron las caras con los gremios docentes y fue en esa reunión donde no se llegó a ningún acuerdo.

