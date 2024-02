Lilia Lemoine defendió los ataques de Milei y apuntó contra Nacho Torres: "Es ridículo, no merece otra cosa que burlas"

La diputada Lilia Lemoine dejó el cosplay por un momento para reunirse con el bloque libertario a deliberar sobre el futuro del país, pero también sobre cómo sigue La Libertad Avanza que parece pender de un mínimo hilo.

En una improvisada conferencia de prensa, lo primero a lo que se dispuso fue a una fuerte contienda con periodistas que le consultaron sobre la vuelta de la ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (Ley ómnibus) a comisiones. "No fracasó al ley de Bases", dijo, y agregó enojada: "Que no se haya aprobado nos sirvió para ver quiénes están a favor y en contra de la gente. Depende de cómo lo veas".

Lilia Lemoine dejó el cosplay por un momento

Sobre el tratamiento de dicha ley también habló. "Se tratará a medida de que se pueda, son reformas que se tienen que hacer. La gente las votó así que eventualmente se va a aplicar", dijo mientras replicó que se habló "mínimamente" de temas parlamentarios. Y, sobre la reunión en sí, contó que fue "informativa para saber donde nos encontramos y cómo está la gente".

El viernes 1° de marzo, su jefe político Javier Milei se enfrentará al desafío del año: deberá dar un discurso para dar inicio a las sesiones ordinarias. Sobre ese discurso, Lemoine dijo que los "disfruta siempre" y añadió: "No me preocupa eso".

La lectura de Lilia sobre la realidad de los argentinos

"Las jubilaciones estaban 80 dólares ahora quedan en 200. Se han duplicado", dijo sobre la situación de las jubiladas y jubilados que vieron recortados sus ingresos tras la suba de la exponencial suba de la inflación.

Sobre la caída de los salarios en esos sectores, reflexionó: "Nunca alcanzó lamentablemente pero necesitamos que el país crezca para que haya alternativas, para que el privado pueda generar riquezas porque el Estado no las genera".

Jubilados en lucha

En cuanto a lo económico, analizó: "La inflación se desaceleró y a partir de los próximos meses, las cosas van a mejorar. No se puede hacer magia, las reformas reales no se pueden hacer de un día para otro y no es culpa de este Gobierno".

Además reflexionó por la misma línea de "la pesada herencia": "Llevamos más de 20 años de decadencia, pero en los datos, los jubilados quedaron cobrando 80 dólares y ahora 200".

Javier MIliei y Lilia Lemoine

A Lemoine también le preguntaron cómo ve y cómo percibe que está la gente de a pie, los trabajadores: "No es lo que creo, es lo que veo en la calle. La gente nos apoya porque avisamos durante la campaña cuáles eran las propuestas y qué es lo que se iba a hacer. Sabemos que es difícil y sobre todo es más difícil cuando uno tiene que enfrentarlo en la práctica, no solo en la teoría".

Y agregó: "Pero como el Gobierno está cumpliendo con las premisas que presentó en su momento, la gente está conforme. Porque se ve el ajuste sobre la política, se comprende que hay cosas que no se pueden seguir manteniendo porque son farsas, que son pan para hoy y hambre para mañana. Los cambios reales son difíciles, la sociedad lo está entendiendo".

Boletas La Libertad Avanza 2023

Sobre quién paga el ajuste, Lemoine fue contundente: "Es un ajuste sobre el gasto, sobre la política, no se puede seguir emitiendo. Rumbo a una hiperinflación, se detuvo. Estos meses, marzo generalmente siempre es muy difícil", expresó y agregó: "No es problema de este Gobierno, este gobierno los está solucionando. Son problemas precios que están frenando a una velocidad increíble".

Increíblemente, Lemoine reconoció: "Hay un costo político que enfrenta el Presidente, enfrentamos todos pero es para mantener lo que se dio durante la campaña. La gente lo sabe, no come vidrio".

Más tensión contra Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Consultada sobre el ida y vuelta que empezó Milei con Ignacio Torres en X (antes Twitter) y las repercusiones políticas que eso trajo aparejado, Lemoine nunca buscó la paz sino todo lo contrario, subió la apuesta. "Me voy a sumar", dijo refiriéndose a los insultos y ataque del Presidente al Gobernador.

"Nacho Torres, no podés usar Gmail siendo Gobernador para tratar temas del Estado; eso es punible, para que sepan", dijo Lemoine y terminó: "Es ridículo, no merece otra cosa que burlas" .

El tweet que likeó Milei

La Diputada también fue consultada sobre los dichos insultantes de Milei en X: "Por qué están tan preocupados por la actividad que tiene el Presidente en X. ¿Les molesta que pueda llegar el presidente directo a la gente y no tenga que pasar primero por los medios?".

Sobre el gobernador de Chubut, fue muy clara: "No se negocia con gente que quiere extorsionar sin importar lo que le pasa a la gente. Esto fue totalmente espantoso lo que están haciendo los gobernadores, no quieren que se les toquen sus privilegios y claro, lo que hizo Nacho Torres deja claro que está haciendo una mala gestión y no lo puede ocultar".