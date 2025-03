Ex funcionario del FMI le dio la razón a CFK "contrariamente a toda su trayectoria": "Se debe más"

¡Javier Milei lo hizo de nuevo! Logró que posturas que parecían casi imposibles de acercar se reviertan y hoy estén más cerca que nunca. Esto sucedió con Claudio Loser, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo enemistado políticamente con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y su plan económico cuando dirigió tanto la presidencia como la vicepresidencia de la nación.

Loser es un economista argentino que ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito internacional y como director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se convirtió en una voz frecuente en los debates sobre la economía argentina. Su postura crítica hacia las políticas económicas implementadas durante los gobiernos kirchneristas lo ha colocado en el centro de varias polémicas por ser un defensor acérrimo del ajuste fiscal y de políticas económicas orientadas al mercado, lo que lo ha llevado a cuestionar duramente las decisiones económicas tomadas durante las administraciones de Fernández de Kirchner.

En particular, ha señalado problemas como el creciente déficit fiscal, el manejo de la deuda externa y las políticas de control cambiario como fuentes de inestabilidad económica. El conflicto entre Loser y Fernández de Kirchner se desarrolló principalmente en el terreno discursivo. Loser ha utilizado diversas plataformas mediáticas para criticar las políticas económicas implementadas durante los gobiernos kirchneristas. En más de una ocasión, calificó estas políticas como "insostenibles" y "contraproducentes" para el desarrollo económico del país.

Cristina Fernández, por su parte, no ha dudado en responder a estas críticas, generalmente en sus discursos públicos o a través de redes sociales. En varias oportunidades, ha desestimado las opiniones de Loser señalándolo como un representante de las "viejas recetas neoliberales" que llevaron a la crisis económica de 2001 en Argentina. Además, ha cuestionado su rol dentro del FMI y su aparente alineación con sectores económicos contrarios a los intereses populares.

Sin embargo, la coyuntura actual manejada por los líderes de La Libertad Avanza y algunos conversos como el ex funcionario macrista Luis Caputo que ahora es ministro de Economía de Milei, dieron vuelta la tortilla.

Es en este contexto que Loser habló fuerte y claro sobre el posible nuevo endeudamiento que llevarán adelante Milei y Caputo para cumplir la principal propuesta de campaña: liberar el cepo. Fue en el stream del periodista Lautaro Maislin, que el ex funcionario del FMI dijo estar de acuerdo con CFK por primera vez en toda su carrera.

"En este caso tengo que estar contrariamente a toda mi trayectoria, tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que dijo la expresidenta ", dijo Loser en referencia al mensaje de la ex presidenta en su cuenta de X donde defenestró los negociados del presidente de las fuerzas del cielo con el estamento internacional.

"Esto no esto es un aumento de la deuda", dijo Loser y siguió: "Antes era la deuda con el Banco Central", dijo y ejemplificó: "Pongámoslo de esta manera, era el esposo y esposa, -en términos antiguos- la se la señora le prestó al marido, el marido se consigue un préstamo de afuera", dijo.

En la misma línea, continuó su alocución: "Entonces no le debe a la señora, pero la familia ahora debe más. Así es la cosa. Se debe más ", dijo Claudio Loser y le dio la derecha a Cristina Fernández de Kirchner por primera vez en toda su carrera.

El posteo completo de CFK sobre la deuda con el FMI

¡Che Milei! Al final terminaste haciendo lo mismo que Macri.

Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI.

Acabo de leer la nota que publicaste ayer en La Nación donde querés explicar lo inexplicable: que vas a pedir miles de millones de dólares al FMI sin que ello genere deuda nueva, porque con esos dólares vas a pagar las Letras Intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central. ¿En serio nos estás diciendo que te van a dar miles de millones de dólares y que no va a aumentar la deuda externa Argentina? ¡Daaaaale! Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI.

¿O sea que para vos, "economista experto en crecimiento con o sin dinero", es lo mismo una deuda de letras intransferibles entre el tesoro y el BCRA (o sea, una deuda intra-estado, una deuda interna) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional; que una deuda de argentina con el FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?

Además... ¿No era que querías cerrar el banco central porque era el ladrón más grande que existía en el argentina; y resulta que ahora pedís un préstamo al FMI para "fortalecer" su balance? ¡¡Andaaaaaa!!

Dejá de mentirle a la gente Milei... No te cree nadie. En realidad estás tan desesperado porque te faltan dólares que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de cambiar una "deuda barata" y controlable por otra "deuda más cara" que, además, somete a la Argentina a la extorsión permanente: "papelitos de colores" (como le llaman algunos a las Letras firmadas por el Tesoro) por deuda en dólares contantes y sonantes del FMI. Y esto de los "papelitos de colores" lo sabés muy bien... Porque el año pasado vos, Toto Caputo y Bausili, desde el BCRA, mandaron a pérdida Letras Intransferibles por miles de millones de dólares como si nada.

La verdad de la milanesa es que hace rato te diste cuenta que ESE VERSO que siempre recitás... "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero"... y que volviste a repetir en el encabezado de la nota de La Nación; Es falso. Por eso hace rato que la única receta que estás aplicando contra la inflación es tener pisado el precio del dólar oficial y rifar miles de millones de dólares para mantener a raya los financieros y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y, junto a ella, los precios. Se nota mucho Milei.

La pregunta del millón: ¿que te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? Devaluación ¿antes o después de las elecciones?

P/D: Ah... y otra cosa. Deja de repetir la mentira de que sos el primer gobierno de la historia que tiene superávit pagando deuda.

Néstor Kirchner le pagó al FMI la totalidad de la deuda en el 2005, el mismo año pagó el primer vencimiento del boden 12 (título que se entregó en el 2002 a los ahorristas en dólares que perdieron sus depósitos en mano de los bancos durante la caída de la convertibilidad) continuando con los vencimientos de los años 2006 y 2007, años en que también pagó intereses de la deuda reestructurada (con la quita de capital e intereses más grande de toda la historia) y los cupones del pbi, y todo ello con superávit. Te guste o no Milei, con la gente adentro, desendeudamos a la argentina como nadie. Sino, preguntale a Dujovne, Ministro junto a Toto Caputo en su versión macrista.

¿Y sabés qué? Desde la sanción de la Ley Sáenz Peña somos la única fuerza política que, elegida por el voto popular, cumplimos tres períodos de gobierno consecutivos (2003-2015)... y además, aumentando la cantidad de votos de elección a elección.

A vos y a tu hermana eso nunca les va a pasar.