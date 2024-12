Falleció Guillermo Ferraro, el ex ministro de Infraestructura que filtró la peor frase de Javier Milei

Se confirma la muerte de Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura de Javier Milei que había asumido esa banca ni bien llegó el gobierno de La Libertad Avanza al poder. El ex funcionario alcanzó ese puesto tras haber llevado adelante un importante proceso para la campaña electoral que fue coordinar la fiscalización de los votos libertarios.

Sin embargo, sólo duró pocos días allí pues fue uno de los funcionarios que el gobierno libertario echó por no coincidir políticamente en sus decisiones. Y, más precisamente por filtrar información de una mesa chica que integró junto a Milei y a su gabinete.

Guillermo Ferraro, ex ministro de Insfraestructura de Milei

Cuando Ferraro había sido designado como Ministro de Infraestructura obtuvo un importantísimo poder pues tenía a cargo las secretarías de Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Comunicaciones y Conectividad, y Minería.

Su salida se generó por un escándalo muy particular: es que, tras haber compartido una reunión en la mesa chica libertaria, fue el responsable de filtrar una terrible frase de Milei .

Guillermo Ferraro

Sobre este episodio, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Cuentan las malas lenguas que ante la amenaza latente de que la Ley Ómnibus fuera frenada -hasta ese momento- por Diputados, Milei se enfadó tanto que dijo: " Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos ".

La frase iba dedicada directamente a los gobernadores que se opusieron a la ley de Bases que finalmente fue aprobada meses más tarde por el Senado mientras en las fuerzas del Congreso se llevaba adelante una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich.

Represión en las inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos

El tiempo le dio la razón a Ferraro cuando, al quedar sin efecto ese mega proyecto de ley, empezó una guerra política contra quienes habían votado en contra, un ejemplo fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres..

A su salida del gobierno, Ferraro había declarado para Radio con Vos: "Nosotros empezamos con una hipótesis de continuar las obras públicas que estaban en ejecución y continuar con el financiamiento internacional que ya estaban aprobado. En esas condiciones el Ministerio de Infraestructura tenía un sentido. Cuando se cae el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus el ministro de Economía (Luis Caputo) y el Presidente tomaron la decisión de recortar todos los fondos para obras y todo el financiamiento internacional, con lo cual estábamos conversando en ese momento que no tenía mucho sentido la cartera. También se habían caído dos anexos de la Ley de mi puño y letra: la modificación de la Ley de Concesiones que incorporaba también la metodología chilena de iniciativa privada y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones".

Además, contó: "Creo que fui uno de los ministros de más bajo perfil con la prensa. He dado creo que un par de entrevistas nada más. Lo que se charló en esa reunión de Gabinete Adorni lo dijo prácticamente a los 10 minutos por instrucción del propio presidente, que le dio la instrucción de comunicar esta decisión que estaba unida a retirar el paquete fiscal. Así que no hubo ninguna fórmula de la coca cola que se trató como para que sea una confidencia de Estado. Y por supuesto yo no hablo con la prensa, ni hablé con la prensa".

Y, contundente Ferraro había expresado: "Acordé renunciar debido al vaciamiento del sentido del Ministerio de Infraestructura ".

Vida y obra de Ferraro