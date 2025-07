Una vacuna anticonceptiva que no existe y un traslado imposible: el absurdo plan anti carpinchos de Scioli en Nordelta

El presidente de la Fundación Humedales, Rubén Quintana, cuestionó el plan del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, para controlar la población de carpinchos en Nordelta, a través de vacunas anticonceptivas y el traslado a islas del Delta de las tres familias animales más comprometidas. Durante este semestre, 43 especímenes de esta especie fallecieron en accidentes de tránsito. "Era obvio que esto podía pasar", aseguró Quintana ante Argenzuela en Radio 10.

"Es una locura que tiene que ver con tratar de buscar soluciones apresuradas a problemas que deberían haberse evaluado antes, cuando se dieron autorizaciones para hacer estos megaemprendimientos en humedales", señaló después.

El carpincho es una especie altamente plástica y adaptable al ambiente.

El ex gobernador bonaerense aseguró que se encuentra "en conversaciones con los organismos públicos implicados para colaborar con la aprobación de una nueva vacuna para la regulación del crecimiento de la población animal". Aunque, según Quintana, si bien "podría ser un método de control, es complejo", ya que hasta el momento no existe "una droga específica para esterilizar carpinchos" y que sólo se ha testeado "con algunas drogas que se usaron para otras especies".

"También estuvieron haciendo unas pruebas de vasectomías y eso implica agarrar a cada macho", explicó el integrante de la Fundación Humedales. "Sean 600 o 3000, empezar a agarrar a los machos para hacerles una vasectomía, sin afectarlos, porque son animales que se estresan mucho", añadió al respecto.

Daniel Scioli y su Plan de Manejo de Carpinchos.

"Escuché que Scioli decía 'se los sube a un camión, después a un barco y se los lleva a la isla'. Todo eso implica un estrés terrible para los animales", detalló Quintana, quien explicó que estos roedores "tienen un cráneo muy frágil, con lo cual un golpe los mata", y eso puede pasar "en el camión o en donde estén". Para el especialista, la solución de fondo sería "hacer un reordenamiento interno", aunque remarcó "que no va a ser fácil", ya que especula que no habría consenso. A su vez, destacó que con todo eso en contra, sería "mucho más coherente que decir 'agarramos todos los animales, los llevamos a una isla y los largamos ahí', sin tener en cuenta cómo funcionan".

Los carpinchos y Nordelta son un tema de debate otra vez.

"No tiene mucho sentido todo eso", confesó Quintana. "Son animales sociales, que conforman grupos muy cohesionados, necesitan territorios muy definidos para poder vivir. Y en las Islas del Delta ya hay carpinchos, no es que los van a llevar a un lugar donde no habían. Entonces ahí va a haber un problema. Seguramente los animales terminarían siendo expulsados y como pueden nadar cruzarían los arroyos", pronosticó.