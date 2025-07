Wanda Nara sin piedad: destrozó a un periodista, ridiculizó a la China y destapó el plan macabro de Icardi

Wanda Nara pausó sus vacaciones familiares en Cerro Bayo para responder en X (ex Twitter) a uno de los periodistas que, según ella, opera en su contra desde los inicios del WandaGate. Esta vez, fue el turno de Gustavo Méndez.

Todo empezó cuando Méndez compartió la reciente tapa de la revista ¡Hola!, donde la Bad Bitch aparece posando en la nieve, y comentó con ironía: "Falop news. Jugadores de fútbol que ganaron mucha más guita se quedaron sin ingresos a los treinta y vendieron sus propiedades y viven al día", en referencia a la denuncia de la mediática contra Mauro Icardi por haber dejado de pagar la obra social de sus hijas.

Wanda Nara eligió la nieve pasa pasar unos días de vacaciones

En la tapa, la empresaria habla sin filtros de su separación del delantero del Galatasaray: "La familia que teníamos con Mauro merecía una y mil oportunidades más. Pero no pude recuperar la confianza en él ", dice una de las frases destacadas. Ante esto, Méndez retrucó: "Ella lo dejó a él. ¿Recuerdan la imagen que subí llorando en el Chateau? Le dijo 'No te amo más'".

A Wanda no le importó estar de vacaciones ni en la nieve: agarró el celular y se despachó con varios tweets contra uno de sus críticos más frecuentes: "Ya que trabajás para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Porque yo te puedo pasar los chats... y también el chat de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino, que ese día me buscó por Libertador. Después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada", dijo , dejando entrever que aquel episodio fue mucho más grave de lo que se sabía.

Fuerte cruce entre Gustavo Méndez y Wanda Nara

Pero no se quedó ahí. También cuestionó el rol periodístico de Méndez y sugirió que Icardi le paga para quedar bien parado: "Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar lo que deja bien a tu cliente ", tiró con munición pesada.

La conductora siguió con una serie de tweets donde dejó en claro lo que piensa sobre el rol de la China Suárez en todo esto: "Me da lástima los que forman parte del plan. Hasta dónde puede llegar una persona, involucrando hasta niños que no conoce. Mis hijos bastante tienen con ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente, y yo con tener que fomentarles el respeto a una mujer que jamás respetó ni a ellos ni a nadie", escribió en referencia a la actriz, quien fue la tercera en discordia en su matrimonio con Icardi y hoy convive con él en Turquía.

Wanda Nara no se guardó nada contra Icardi, la China y Gustavo Mendez

Obviamente, Méndez no se la dejó pisar y respondió: "¿Qué decirte, Wan? ¿Que el ladrón cree que todos son de su condición? ¿El ejército ya no te defiende?", haciendo alusión a los supuestos "soldados" mediáticos de Nara como Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Pero la Bad Bitch no se achicó y redobló la apuesta: "Qué ridículo. Si cobrás, al menos que valga la pena, rey . Y te dé para pagar las multas de mil dólares por poner intimidades", le recordó al periodista que hay una cautelar vigente que prohíbe difundir detalles de demandas que involucran a menores.

Wanda Nara mandó un mensaje a Icardi a través de sus "operadores"

El ida y vuelta no pasó desapercibido. Varias usuarias se pusieron del lado de Wanda y hasta le pidieron que aleje a sus hijas de la China: "No te preocupes. Los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro. Que incluye bebés, niños y mucha denigración a quien le pone precio a su dignidad", contestó dando a entender que Icardi la habría amenazado con formar una nueva familia con quien supo ser su amante, solo para dañarla y no porque haya un amor real.

Sin filtros, Wanda Nara terminó la jornada twittera con un pedido para Mauro Icardi por medio de su "empleado": "Ya que hablas con Mau. Que pague alimentos 10 meses . Que se borre mis tatuajes , que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos esta re feliz , se hace el 'papá' de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor. Besos Gus", cerró pero antes le prometió enseñarle a venderse a un precio más alto.