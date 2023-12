"¡Fuck you!": el polémico gesto de Cristina Fernández de Kirchner al entrar al Congreso

Aunque Javier Milei ya es formalmente el nuevo presidente de Argentina, ya sea por morbo o por odio, todas las miradas se posaron sobre Cristina Fernández de Kirchner. Desde muy temprano, las calles y las redes sociales de este 10 de diciembre de 2023, fecha en la que los argentinos celebran 40 años de democracia y asumió oficialmente el mandatario electo, se llenaron de mensajes con las inscripciones de "se van" o "último día de gobierno K".

Milei saliendo para el hotel Libertador

Incluso, el que había dado la nota fue el diputado Martín Tetaz al publicar un video en el que festejaba a los saltos y a los gritos de "¡Es hoy!" que el gobierno kirchnerista ya no esté más en el poder ejecutivo. De esta manera, las redes, que durante los cuatro años de gestión peronista fueron el nicho donde creció el libertario Milei y su arco político de la Libertad Avanza, desde donde se insultó y menospreció, fueron testigos de un particular y polémico gesto de Cristina a sus detractores.

Es ahí donde se hizo viral el video donde la ex funcionaria (que ya no tendrá cargos públicos tras haber sido democráticamente elegida como diputada, senadora, vicepresidenta y presidenta) es insultada. Y ella contestó a aquellas agresiones como nunca lo hizo: con el dedo mayor de su mano derecha hizo un "Fuck you" irreverente que quedará para la historia.

"Damos por finalizado el cuarto intermedio y vamos a invitar al presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución Argentina", expresó minutos más tarde al lucir un modelo de color rojo tipo mono y bolsillos que cerraron el diseño, acompañado de una capa también roja al frente del Congreso.

Allí, Cristina dio la nota para tomar juramento a Milei y a Victoria Villarruel, la vicepresidenta. La ex mandataria acompañó el estilo con su fiel rosario plateado que se puso tras haber sido gatillada dos veces en la cara el 1° de septiembre de 2022.

Fernández de Kirchner no puede mentir, como lo hizo aquella vez con Mauricio Macri, no pudo esconder su cara de descontento por el presidente que le seguirá en el mando. "¡Tenés que firmar ahí!", le dijo a Milei que, superado por su evidente estado de felicidad, no recordaba el protocolo.

Al finalizar la firma de los papeles de los nuevos presidente y vicepresidenta, Cristina se dirigió sin dudar a Milei, a quien le estrechó amorosa y firmemente tras convertirse en el nuevo presidente argentino por los siguientes cuatro años. También se dijeron algunas palabras que todavía no trascendieron.

Cristina Fernández de Kirchner

Lo que se vio en la transmisión oficial fue una Cristina amable. Incluso, muchos no tardaron en comparar esta versión de la ex senadora a la de la asunción de Alberto Fernández (su compañero de fórmula del Frente de Todos), acto en el que se la vio a al ex vicepresidenta con una cara de desaprobación a Mauricio Macri que entregaba su mandato en 2015.