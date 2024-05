Lali rechazó a una participante de Factor X, la aniquilaron en las redes y salió a defenderse: "Jamás se es mala leche"

La participación de Lali Espósito como jurado en Factor X España, ciclo que se emite por el canal Telecinco, sigue dando que hablar. Esta vez, la cantante fue duramente criticada en las redes sociales por haber sido la única en rechazar a Ayelén Alfonso, la artista paraguaya que se presentó en la audición del programa de talentos y logró el visto bueno de Vanessa Martín, Willy Bárcenas y Abraham Mateo. "Se dice que no a veces, pero jamás se es irrespetuoso o mala leche", se defendió Lali.

La aparición de Ayelén inició con el pie derecho, recibiendo los elogios de la ex Casi Ángeles: "¡Guau! Qué guapa!", le expresó. "Es un sueño que siempre he querido, el programa lo veo desde muy pequeña y mi propósito, como la canción que voy a cantar, es venir desde Latinoamérica a conquistar España", sostuvo con firmeza Ayelén cuando Lali le preguntó qué la llevó a recorrer tantos kilómetros para participar en Factor X.

Una vez completada su presentación, Alfonso obtuvo el "sí" de todo el jurado, que la llenaron de eogios. "Sacaste la voz de artista de toda la vida que me dejó alucinado", le dijo Abraham Mateo. "Veo una mezcla interesantísima que apoyás con una voz potente y maravillosa", agregó Vanesa Martín. Pero cuando le tocó el turno a Lali, la artista internacional le pidió a la concursante que se quite el poncho para demostrarle su capacidad artística entonando otro estilo musical.

En ese momento, Alfonso le ofreció a la actriz una gran variedad de propuestas que iban desde el pop hasta el reggaeton de su propia autoría. "Esto es personal. Necesito hacer esta prueba y escuchar más de vos Aye", le aclaró Lali. Pero si bien la argentina se paró de su asiento, le devolvió el poncho y manifestó frente a todas las cámaras que lo que había hecho había sido "precioso", esta nueva propuesta tampoco la convenció y finalmente se decidió por el "no".

Mientras que el resto de los integrantes del jurado de Factor X le dieron un rotundo "sí" a Alfonso, remarcando que se trataba de una "artista maravillosa" y "versátil capaz de emocionar" con lo que hace, Lali le cerró las puertas al señalar: "No sé si tenemos el tiempo en este programa de terminar de encontrar si Aye tiene, o no, el Factor X para esto que está buscando. Ella es una artistaza, tiene la sangre y se la ve, pero para mí es un no Aye, con todo respeto".

Estas simples palabras de la cantante de "Disciplina" generaron un gran revuelo en las redes sociales. Incluso, varios internautas tildaron de "mala leche" la opinión de Lali, lo que generó el contundente descargo de la actriz a través de su cuenta personal de X. "Che hay gente flasheando mala onda en mis palabras hacia una hermosa cantante. Aye que se presentó en Factor X y es parte del programa que ,a veces, les pidamos cantar otra cosa", aclaró.

De acuerdo con Lali, es parte de la esencia del ciclo de talentos pedirle a la o el participante que cante "otro estilo o demos devoluciones donde busquemos ´algo más´ para conocer al artista". "Cada uno de nosotros tiene que armar equipos y piensa en lo que desea tener. Se dice que no a veces y NADA determina el talento ni la capacidad de NADIE. Jamás se es irrespetuoso o mala leche. Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí", cerró.