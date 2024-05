Marley y el operativo "lavado de cara" antes de su regreso: "Telefe quiere que aparezca lo menos posible"

El 2023 no fue el año de Alejandro Wiebe, popularmente conocido como Marley. Por aquel entonces, se preparaba para convertirse en la principal figura de la pantalla de Telefe cuando sobre sus hombros recayó una denuncia deun hombre en la ciudad de Oberá, en Misiones, por presunto abuso sexual infantil. La presentación fue hecha ante la Unidad Regional II de Oberá. En ese momento, el conductor se encontraba grabando los episodios de Expedición Robinson en la selva colombiana y a pedido del canal de la familia tuvo que "desaparecer" durante meses mientras que su nombre era cuestionado en el anonimato mundo de las redes sociales.

Para ser claros, frente a la ausencia de Gran Hermano y MasterChef, aquel se trataba del reality más prometedor de 2023 para la señal, pero con el recuerdo todavía fresco de lo que había pasado con Jey Mammon, la señal optó por "freezarlo" junto a su conductor. Lo cierto es que finalmente el programa de aventura verá la luz este 2024, pero con un explícito pedido de las autoridades del canal para que el papá de Mirko salga en pantalla lo menos posible: "Me cuentan que van por la cuarta reedición de Survivor, o sea, de Expedición Robinson, que es el programa de Marley. Va cuatro veces que lo editan, lo reeditan, lo reeditan", había contado semanas atrás Marina Calabró.

Survivor: Expedición Robinson", la nueva apuesta de Telefe con Marley

Al principio, la idea del equipo creativo de Telefe era transformar el ciclo en una voz en off y que directamente el conductor no salga en pantalla, pero el problema es que el ciclo fue grabado con copetes a cámara y no es lo mismo una locución de un copete en off. "Yo preguntaba si hay alguna cuestión pendiente con Marley en términos de la justicia, me dicen que queda una cuestión mínima en Provincia de Misiones, si no me equivoco, que todavía la jueza no se ha expedido", dijo Marina sobre la denuncia.

Mientras tanto y a la espera de la llegada del reality que se estrenará a mediados de 2024, Telefe dio inicio al operativo "lavado de imagen" de Marley. ¿Cómo? Viajará a la Copa América -la última que disputará seguramente Lionel Messi y Lionel Scaloni con la Selección Argentina- para comenzar a testear cómo están los ánimos generales hacia el conductor. Eso sí, Alejandro Wiebe no viajará sólo, sino que lo hará rodeado de las principales figuras del canal para darle cierto apoyo y "decorado".

El certamen continental tendrá lugar en Estados Unidos, a partir del 20 de junio, día en el que la albiceleste -defensora del título- enfrentará a Canadá. "Marley va a viajar el 9 a cubrir para Telefe, obviamente con color y con tres apoyos importantes", destacaron. Si bien al principio se barajó la posibilidad de que el conductor viaje junto a su buena amiga Florencia Peña, la actriz estrenó Mamma Mia en el Teatro Coliseo y tendrá la agenda saturada por los próximos meses.

Marley durante el homenaje a Silvina Luna

Por este motivo, la poroducción decidió apostar a dos caras conocidas y que salieron a bancar públicamente a Marley tras la denuncia. El primer escudo del papá de Mirko será Lizy Tagliani. Si bien la humorista está haciendo radio, va a salir desde Estados Unidos. El segundo será Damián Betular, de gran presente gracias a su participación en el streaming de Olga y que está a punto de comenzar a grabar el regreso de Bake Off bajo la conducción de Wanda Nara. Y la tercera figura del canal de la familia que se sumará a la travesía de Marley será Susana Giménez, que regresó al país y se prepara para volver a la pantalla chica.

Según trascendió, cumplirá años el 1° de junio, lo celebrará con amigos y familia y días después viajará Estados Unidos. "Viaja el día 9 y ya después se pone de lleno en la Copa América, pero a mitad de julio ya va a estar al aire, el 9 quizás, Expedición Robinson. "Son 40 capítulos y lo que quiere Telefe es que Marley aparezca lo menos posible frente a la pantalla. Están tratando de editarlo. Esta es la cuarta vez que lo están editando la edición", destacaron. Cabe destacar que en abril, Telefe cambió su promo en la que aparecen las figuras del canal y alteró el orden de jerarquía. La Su ocupó el primer puesto y el segundo, que solía ser de Marley, quedó en manos de Santiago del Moro.

El reality de supervivencia en una isla regresa tras más de 20 años

La intención del canal de la "familia" siempre estuvo clara como el agua: desligarse de los casos de abusos que estallaron a partir de la detención del ex ganador de Gran Hermano 2001, Marcelo Corazza, en el marco de la causa por corrupción de menores. Recordemos que el productor fue acusado por abusar al menos a un menor de edad. Además, esto se determinó a raíz de las pericias realizadas en los dos celulares que tenía en su poder.

Otro estigma que le quedó clavado a la señal fue el escándalo que tuvo como protagonista a Jey Mammon y que le valió su desvinculación de La Peña de Morfi. El conductor fue denunciado por presunto abuso sexual por Lucas Benvenuto en 2020, cuando él tenía 14 años de edad. De hecho, el 9 de febrero del 2021, Jey fue sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. A partir de ahí, se originó un intenso ida y vuelta entre los protagonistas.

Y cuando la tranquilidad parecía volver a reinar por los pasillos del canal, un nuevo escándalo tocó a sus puertas: Marley fue denunciado por un hombre en la ciudad de Oberá que se mantiene en el anonimato. A partir de ahí, el primer intento por no vincular a Marley con Telefe en medio de este contexto fue con la entrega del Martín Fierro 2023, donde la conducción pasó, de un día para el otro, a manos de Santiago del Moro.

La reacción al operativo lavado de imagen de Telefe en 2023

Desde entonces, la figura de Marley desapareció de la pantalla salvo en dos oportunidades. La primera cuando las autoridades del canal intentaron limpiar su imagen aprovechándose del triste fallecimiento de Silvina Luna. Aquel operativo arrancó el sábado 2 de septiembre, cuando pusieron al aire una suerte de homenaje a la ex Gran Hermano que supo participar de varios de los ciclos que se emitieron por el canal de la familia. ¿Quién fue el conductor? Sí, Alejandro Wiebe.

Recordemos que oficialmente Telefe nunca explicó por qué decidió poner en el congelador al conductor desde un principio, aunque se caía de maduro ya que se dio casi inmediato con la viralización de la denuncia en su contra. De esta manera, Marley se volvió a poner en frente de su programa Marley presenta, el cual comenzó a emitirse en 2017 con un especial para el Papa Francisco y había finalizado a finales de 2020 con un homenaje a Carlos Calvo.

Lo cierto es que mientras el "homenaje" de Telefe transcurría, Marley era el blanco de las furiosas críticas de los internautas. Entre los categóricos mensajes que recibió en las redes, se destacaron: "Ahora ponen a Marley con el homenaje de Silvina Luna para limpiar su imagen, en fin la hipocresía de la TV Argentina...."; "Telefe caranchea la muerte de Silvina Luna para hacer volver al violín de Marley. Increíble" y "Me parece un intento de lavado de imagen y lucro con una persona recién fallecida".

La segunda llegó una semana de aquel homenaje a Luna: Telefe hizo oídos sordos y continuó su operativo "lavado de imagen" sin éxito utilizando otra de las desgracias que marcaron a fuego el espectáculo argentino... la muerte de Romina Yan, quien a los 36 años falleció tras desplomarse en la salida del gimnasio al que concurría en la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez. Aquel especial de Marley Presenta se llamó: Romina Yan, luz eterna y tuvo las mismas críticas que el de Luna.