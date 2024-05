Se incendiaron dos pabellones en el Hospital Moyano: trabajadores ya habían denunciado las pésimas condiciones edilicias

La desidia, el desfinanciamiento y el abandono por parte del Estado es total y una vez más, quedó demostrado en una tragedia ocurrida la cual podría haberse evitado, porque trabajadores ya habían denunciado el mal estado edilicio. El martes por la tarde, se incendió el pabellón Griessinger del Hospital Moyano por lo que se debieron evacuar 60 pacientes del edificio que se encuentran en buen estado de salud, pero que perdieron todas su pertenencias.

Si bien todavía no hay información oficial sobre cómo se originó el incendio, sí se pudo verificar que sucedió en la zona de la caldera y que no se observaron acciones intencionales para que se iniciase el fuego. La llama prendió en el pabellón Griessinger, se trasladó hacia el pabellón Santa María y las pacientas debieron ser trasladadas hacia otros servicios; de milagro no corrieron ningún tipo de riesgo de salud.

Semanas atrás, miembros de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM) junto a individuos de Asociaciones Trabajadores del Estado (ATE) recorrieron los mismos pabellones que se incendiaron el martes y denunciaron un agujero en el techo en el cual había cables a la vista, lo que podría causar una tragedia en cualquier momento.

En consecuencia, desde la AGIHM y desde ATE, notificaron la desidia provocada por el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós como también al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, por no haber podido evitar el incendio a tiempo y por mantener en pésimas condiciones al Hospital.

Silvia Allocati, jefa del departamento de Trabajo Social del hospital y secretaria gremial de la AGIHM, calificó este suceso como una "crónica de una muerte anunciada", dado que hace varios días atrás habían dado aviso de lo que estaba sucediendo en el hospital, pero se hicieron oídos sordos a los reclamos.

"El incendio es producto del desfinanciamiento en salud mental por parte del Gobierno de la ciudad" indicó y explicó: "Mientras los colaboradores de siempre insisten en aplicar una tornera que solo sirve como control hacia el personal y el Jefe de Gobierno invierte dinero en recursos que no van a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle, desinvierte en los hospitales de salud mental".

Por otro lado, detalló lo que venían avisando y llamó a los trabajadores a defender sus condiciones laborales y la de los pacientes que pertenecen al hospital: "Este incendio es la crónica de una muerte anunciada. Ya los trabajadores venimos denunciando estas situaciones desde hace bastante tiempo y las autoridades hacen oídos sordos. Instamos a todos los trabajadores del Hospital Moyano, a organizarse en defensa propia, en defensa de sus fuentes de trabajo y en defensa de la calidad de vida de las usuarias".

Además, fuentes cercanas al caso también formularon una queja contra Quirós y Macri por las pésimas condiciones del hospital: "La desinversión de años genera ascensores que no andan, escaleras rotas, calderas de antaño, calefacciones que no andan, techos con riesgo de derrumbe, falta de personal de todas las profesiones y empresas tercerizadas de mantenimiento sin control, como es el caso del Sistema Estadístico de Salud (SES)".

Pedido de ayuda hacia las pacientes evacuadas.

Y ampliaron: "Exigimos que se esclarezca el origen del incendio, y que las autoridades en lugar de preocuparse por medidas cosméticas como las agendas electrónicas, destinen presupuesto para la infraestructura y recursos humanos en Salud Mental. No podemos naturalizar la desidia y las condiciones de trabajo de riesgo, que pueden terminar en una tragedia".

A raíz de las pertenencias que perdieron las 60 pacientes que debieron ser evacuadas, la agrupación "Naranja Blanca" de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano realizó un llamado a la solidaridad para llevar a cabo una colecta en ayuda a todas aquellas. "Las pacientes de los servicios incendiados del hospital Moyano necesitan tu ayuda. Recolectamos donaciones de Ropa, productos de higiene personal, calzados, frazadas, ropa de abrigo, mates, termos y yerba".