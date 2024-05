Antonella y la salvaje interna del clan Menem: "El busto es una falta de respeto para los que no tuvieron justicia"

El martes fue un día emotivo para algunos y repudiado por otros. Ante la presencia de funcionarios, familiares y amigos, el presidente Javier Milei inauguró el busto del difunto ex mandatario Carlos Saúl Menem en Casa Rosada. Entre lágrimas, el libertario -confesó admirador de la gestión del riojano- afirmó que se trató de "un acto de justicia" en homenaje al "mejor presidente de la historia". "Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos", remarcó el jefe de Estado, y añadió: "Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos".

Según planteó, Menem "recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del '89", además de "ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización", logros que "lideró con audacia, intuición y pragmatismo". A su vez, Milei recordó el día en el que Menem le dijo que iba a convertirse en presidente: "Me dijo 'vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento', yo le dije 'Carlos, yo odio la política', y me dijo 'yo nunca me equivoco. Vos escúchame, nunca me equivoco'".

Zulemita y el presidente Javier Milei

Lo cierto es que ese homenaje no tuvo en cuenta algunos de los escandalosos hitos que marcaron la gestión de Menem, como los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ciudad que además declaró a Menem como persona "no grata" al considerar que tuvo participación necesaria en los hechos que ocurrieron el 3 de noviembre de 1995; la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia por la que fue condenado; la muerte de su hijo, Carlos Menem Jr, caso que conmocionó a la sociedad argentina y que el propio ex senador terminó confirmando que fue derribado por terroristas; y el indulto a genocidas.

En la colocación del busto en el Salón de los Patriotas argentinos de La Rosada tampoco se tuvo en cuenta a toda la familia del ex mandatario, lo que desató una nueva interna familiar. Sin ir más lejos, los únicos en dar la cara en la ceremonia fueron Zulemita, la hija de Menem, quien afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política", y el hermano del riojano, Eduardo Menem, lo que despertó el enojo de Antonella Carla Menem Pinetta, la hija de Carlitos Jr. y quien mantiene un histórico enfrentamiento con su tía tras acusarla de haber sido el principal obstáculo para que pudiera tener una relación con su abuelo.

Milei colocó el busto de Menem en La Rosada

A través de las redes sociales, Antonella se refirió al homenaje a su abuelo en Casa Rosada y reveló que ninguno de los otros herederos de Menem -ella por ser la hija de Junior, Carlos Nair Menem y Máximo Saúl Menem Bolocco- fueron consultados al respecto. "Primero como nieta opino que no me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente .. en segundo lugar somos cuatro los que tenemos que autorizar si queremos que esté o no el busto de mi abuelo, no una", disparó.

Al mismo tiempo, Antonella apuntó contra Milei por el homenaje que le hizo a Carlos Saúl. "Creo que el pueblo tiene que decidir si le parece gastar plata en esto o si están de acuerdo los familiares de Río Tercero, de la embajada de Israel o la AMIA. Saco el atentado hacia mi padre porque yo perdoné a mi abuelo, no lo culpo de nada de todo esto, pero él estaba en el mandato y por ende todo el peso cae en él", escribió la nieta de Menem en los comentarios en Instagram del video que publicó C5N.

El descargo de Antonella Menem

Finalmente, cerró su descargo asegurando que es una "falta de respeto" la colocación del busto "para los que no tuvieron justicia". "Muchos o todos culpan a mi abuelo, entonces que hagan esto es seguir echando leña al fuego y generan más mal a las personas q hoy en día siguen sufriendo la perdida", cerró.

La interna entre Zulemita, Zulema y Antonella Menem

La mala relación entre Antonella y Zulemita Menem no es nueva. Desde hace años acusa a su tía de haber sido el principal obstáculo para que pudiera mantener una relación con su abuelo. "Ahí la que manda y dice quién pude hablar o no, es mi tía Zulemita, siempre fue así. Nunca me aceptó", había explicado años atrás.

Cabe recordar que Antonella fue una hija no reconocida de Carlos Jr, por lo que tuvo que acudir a la Justicia para confirmar su identidad. "Mi papá se enteró de que yo existía cuando tenía 4 años, porque cuando mi mamá lo conoció a mi papá, mi abuelo era gobernador y cuando ella quedó embarazada nunca dijo nada porque los amigos y allegados de mi papá le decían que no diga nada porque iba a arruinar la carrera presidencial a mi abuelo", contó.

Y agregó: "Decían que, para ellos, no iba a quedar nada bien que saliera una hija del hijo del gobernador. Era como arruinarle la carrera para ser presidente y entonces mi mamá no dijo nada hasta que cumplí cuatro años. Ellos se conocieron en la Expo Rioja, ella era promotora, trabajaba ahí y tenían 19 años los dos. Cuando mi papá falleció, estaba por cumplir los siete años y me acuerdo que estaban pasando por la tele el accidente".

Antonella mantiene un enfrentamiento con su tía y abuela desde hace décadas.

Sobre aquel 15 de marzo de 1995, resaltó: "En ese momento, mucho no entendía porque no sabía bien lo que era un padre. No llegué a tener contacto porque lamentablemente cuando se enteró, le dijo a mis abuelos y se negaron porque era exactamente lo mismo: 'No te acerques a ella porque es arruinarle la carrera presidencial a tu papá´. Entonces él no se quiso acercar, pero muchos amigos de él decían que mi papá quería conocerme y que ni siquiera quería hacerse análisis porque decía que éramos iguales. Le llegaban fotos mías y decía que era él con pollera. Así que, sé que él sí quería reconocerme. Cuando decidió conocerme y hacerse cargo de mí, pasó lo que pasó".

En declaraciones televisivas, la nieta del ex presidente había asegurado que no llegó a conocer a su padre y que eso significó "un dolor muy grande" en su vida. "Fue mi mamá la que me contó que había fallecido, me llevó a mi habitación, yo tenía un osos gigante, lo abracé y me dijo lo que había pasado. Me largué a llorar más que nada porque no entendía mucho. Fue muy difícil tramitar el apellido, imaginate que a los siete años se hizo el análisis con ellos y dio 99,9% de que yo era hija de Carlitos y el apellido recién me lo dieron a los 16 años. En el momento de la prueba estuvieron Zulema, Zulemita, mi abuelo (Carlos Saúl Menem) y Emir Yoma. De ambas partes se hicieron los análisis", detalló.

Además, aclaró que del lado de su tía "siempre pusieron trabas para darme el apellido con la excusa que tenían dudas de que fuera hija de Carlitos". "Cada vez que intentaba llamar a mi abuelo no le pasaban las llamadas, cambiaban los teléfonos y solo una vez, cuando estaba por cumplir los 15, mi abuelo pidió un teléfono para él y para mí. Fueron un par de llamadas y después no me pude comunicar más con él porque se lo sacaron. Ahí la que manda y dice quién pude hablar o no es mi tía Zulemita, siempre fue así. Nunca me aceptó, tuve un encuentro con ella que no duró más que un mes porque se enojó cuando me fui hasta La Rioja a ver a mi abuelo a escondidas", aseguró.

Y continuó: "Es constante (que la dejen mal parada a mi mamá), por eso nosotras salimos a defendernos. No porque queremos cámara, como dicen siempre, porque si realmente quisiéramos fama, muchos de los que están acá me conocen, siempre me oculté, no venía a los programas porque soy de muy bajo perfil y cuidó la imagen de mis hijos, más que nada porque yo lo viví. La pasé muy mal de chica con el tema de los medios y trato de ocultarme bastante".

Carlos Menem y su familia

La joven de 33 años había contado que tuvo "traumas psicológicos" y que empezó a sentir que era la culpable" del rechazo. Además, hizo una durísima acusación contra de Zulemita: "Cuando yo tenía 19 años quise ver a mi abuelo por pedido de él, porque quería conocer a su primer bisnieto Dylan, mi hijo, que ya tiene 3 años. La cuestión es que se lo llevé a la puerta de la casa. Cuando toco el timbre de la casa, la empleada llama a la Policía...".

De acuerdo a su relato, la empleada le dijo que su abuelo no estaba en la casa y minutos después, se acercaron tres camionetas. "Yo me corrí con el auto porque estaba en la puerta del estacionamiento y ahí se bajó enfurecida Zulemita... Me bajó del auto a las trompadas. Me sacó del auto de los pelos, me pegó, le pegó a mi amiga, que se había metido a ayudarme. En un momento, se mete en el auto porque había arrancado la antena del auto y le pegó a mi hijo que tenia un año y medio".

Según Antonella, el enojo de su tía es porque intentó tener un vínculo con el difunto senador "por fuera" del control de su hija mayor. "Me bajó del auto de los pelos, estando el nene encima mío. Me decía: '¿Qué hacés acá? Ya te dimos todo lo de tu papá, todo lo de Carlitos'. A mí me hubiera gustado tener a mi papá, no la plata. Recién a los 18 años pude administrar mis cosas, antes de eso había una jueza de por medio", señaló.

Antonella recibió como herencia deudas. "Tengo todas las pruebas, pero ellos no lo dicen. El departamento de mi papá, de la calle 11 de Septiembre, tenía una deuda de más de 400 mil pesos de expensas y servicios. Lo tuve que vender porque lo estaban rematando. Lo mismo pasó con un avión, que el motor estaba roto y estaba en un aeropuerto. Se debían 70 mil dólares del avión. Me complicaron, era chica y me dejaron un juicio con deudas".

Antonella y su abuelo

En aquella oportunidad, la nieta de Menem detalló que "cada camioneta tenía una deuda de 14 mil pesos". "Tuve que vender todo, no me pude quedar con nada de mi papá porque todo tenía deudas. Por eso digo que me siento la despreciada de la familia. Zulemita es la más complicada. Cuando hablé con mi abuela tenía siete años y después nunca más la vi en mi vida", había manifestado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, Zulema Yoma insiste: "A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros", reveló días atrás la ex de Menem, dejando en claro que no hay ningún tipo de vínculo.