Dalma Maradona contó que se alejó de Jay Mammón y lo destrozó: "Hay algo que no me cierra"

Dalma Maradona contó una de las situaciones más complicadas que le tocó vivir: dejar de verse con un gran amigo, Jey Mammón. Sin embargo, las razones por las que Dalma se alejó de ese amigo tienen que ver con abuso sexual a menores y, aunque la Justicia lo declaró inocente, fue porque la causa ya había prescripto.

Muchos famosos tomaron postura con respecto a Mammon que fue denunciado públicamente por Lucas Benvenutto que contó que el famosísimo actor había abusado de él por varios años.

Dalma Maradona en el show humorístico de Jey Mammón

Sin embargo, las apariciones de Jey Mammon en la televisión y hasta en teatros argentinos no terminan. Su última vez en la pantalla chica fue en el programa de Juana Viale en la que se dio un fuerte ida y vuelta entre él y la periodista Valeria Sampedro que lo cuestionó duramente.

En ese mismo cauce de declaraciones se enmarcó la de Dalma que contó que decidió posicionarse y dejar de ver a Mammon en el año 2018 tras su casamiento con Andrés Caldarelli.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli

Sucedió en el stream que conduce Ángel de Brito que fue quien le preguntó si había hablado con Jey alguna vez. Muy fiel a su estilo y contundentemente, Dalma respondió: "No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie y además, tomé una postura".

En la misma línea aclaró: "Él dice que es inocente y no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón porque la Justicia lo dijo, pero hay algo de eso que no me cierra".

Jey Mammón

El caso de De Brito fue parecido y él mismo lo contó: "A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la justicia", dijo el chimentero y siguió: "Le pregunté qué había pasado, contame tu versión y, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro", terminó Ángel.

Jey Mammon incómodo en todas partes

Se vio a un Jey Mammon descolocado con las aseveraciones de la periodista Valeria Sampedro que le preguntó sin rodeos: "¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?", dijo segundos después de que el humorista contó que la Justicia lo había absuelto.

Mammon casi se sale de sus casillas: "¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso", empezó y siguió: "Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal".

Jey Mammon y Valeria Sampedro

Jey se defendió con uñas y dientes: "Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente".

Sin embargo, la palabra de la periodista resonó fuertemente: "Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción" y terminó con una pregunta retórica: "¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?". Jey Mammon se quedó sin palabras.