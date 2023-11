Iguacel contra la jueza Servini: "Hay fraude, que se dé una vuelta por el Conurbano"

De cara a las elecciones presidenciales varios fueron los políticos que optaron por alzar la voz y dejar asentado a qué candidato apoyarán. Dentro de Juntos por el Cambio se hizo visible la diversidad de posiciones, aunque en el PRO la mayoría de sus dirigentes optaron por acompañar a Javier Milei.

En diálogo con BigBang, Javier Iguacel dejó en claro que se inclinará por Milei a la hora de emitir su sufragio. Además, el intendente de Capitán Sarmiento se refirió a la importancia de la fiscalización. "Es lo que va a definir la final", aseguró.

-¿Por qué hizo explícito su apoyo a Milei?

Porque estoy convencido de que Argentina tiene futuro y esperanza si el Gobierno no está encabezado por gente que avala el narcotráfico, la delincuencia y que cambia de opinión en función de acercase al poder, como Sergio Massa. Creo en las ideas de la libertad, que eso ha funcionado en los países que lo han aplicado. Ha funcionado en mi ciudad Capitán Sarmiento. Acá todo mejoró, obviamente, en términos relativos de lo que es Argentina. De hecho se vio manifestado después, en las urnas, tanto a nivel local como nacional.

-¿Qué piensa de votar en blanco en el ballotage?

Teniendo en cuenta el resultado en las generales, creo que es un voto a Massa. Votar en blanco es no tomar una decisión. En ballotage se toman decisiones aunque no siempre es la que uno eligiría inicialmente. Yo apoyé a Patricia Bullrich, creo que era la mejor candidata pero perdió y la juventud eligió principalmente a Javier Milei. Fue quien quedó plasmando un cambio y me parece que hay que tomar decisiones. Por eso es bueno votar por uno u otro, en este caso por Milei. No hay que tener tibieza a la hora de tomar decisiones.

Iguacel

-¿Qué tan importante es la fiscalización en esta elección?

Es clave. Al final va dirimir la fiscalización porque la diferencia en todos lados figura que es mínima, casi un empate. Ya hemos naturalizado que el peronismo te roba puntos y esa puede ser la diferencia real en las urnas. Estamos haciendo un trabajo en conjunto y colaborando con la fiscalización para que la democracia tenga vigencia, sino es una ficción.

-La jueza María Servini negó que vaya a haber fraude. ¿Usted lo cree posible?

Por supuesto. Estaría bueno que Servini se dé una vuelta por las escuelas del Conurbano donde a veces a las trompadas no te dejan entrar a fiscalizar. O te meten votos y te empachan la urna. Sí que existe y todo el mundo lo sabe, pero pocos se animan a decirlo con todas las letras. Así como era vox populi en la provincia de Buenos Aires el robo en la Legislatura, hasta que apareció Julio "Chocolate" Rigau y confirmó eso.

Iguacel apoyó a Bullrich. Ahora va con Milei

-¿Ve un eventual cogobierno entre LLA y el PRO?

Creo que va a haber una situación nueva en la Argentina. Va a haber tres fuerzas. Una que va a encabezar el Ejecutivo que es la LLA y otras dos que son lo que queda de Juntos por el Cambio y la Unión por la Patria. Va a estar la fuerza oficialista y una de las dos opositoras que van a trabajar cooperativamente y no, porque sea uno u otro partido, se le va a hacer la vida imposible. Puede ser un gobierno colaborativo o cooperativo y que eventualmente haya funcionarios del PRO que acepten cargos que les ofrezca LLA.

-¿Qué Argentina se imagina si gana Sergio Massa?

Creo que vamos a continuar la decadencia a la que nos ha traído el peor ministro de Economía de los últimos 40 años. Con más inflación y más pobreza. Pero lo que más me preocupa es la infiltración del narcotráfico en el Estado nacional, del cual va a ser muy difícil salir. Me parece que Massa sería un camino más hacia el narcoestado. Sería el quinto gobierno kirchnerista, en el que uno ha sido peor que el otro. El gobierno de Alberto fue el peor de la democracia y este va a ser peor. Es muy parecido a lo que pasó en Venezuela.