Occhiato y Flor Jazmín Peña ilusionaron a sus fans y anunciaron su "casamiento": por plata baila Luzu

Las fórmulas televisivas funcionan. El manejo de la tensión al aire que dejó Marcelo Tinelli tras años de televisión fueron imitados esta vez por los jóvenes y frescos conductores de Luzu: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

La flamante parejita, que rompió todos los esquemas al anunciar su amorosa relación al aire para todos sus fanáticos, esta vez fue más allá: en medio de una tensión que se cortaba con cuchillo dieron la mejor de las noticias, ¡se casan!

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Pero todo lo fantástico tiene un costado "oscuro" y eso fue lo que pasó: el anuncio era en realidad una aproximación al casamiento. Era más bien una fórmula publicitaria para promocionar la primera temporada de Bridgerton .

"Haría a la cuenta de 3 y lo diría los dos juntos",dijeron casi al unísono y replicaron: "No, no, decilo vos, decilo vos... Al mismo tiempo, no".

Ella fingió nerviosismo y desesperación: "Boludo, me transpiran las axilas", dijo exaltada Flor. Sin embargo Nico fue el que tomó la batuta manejando la máxima de las tensiones: "La realidad... la realidad... es que... en muy poco tiempo... por no decir en dos semanas... En muy poco tiempo, en dos semanas... nos vamos... a... nos vamos a casar", dijo y se escucharon gritos de emoción.

"¡Que festejen, que festejen, que festejen!", gritó Jazmín Peña mientras Occhiato disparó sin rodeos: "Nos vamos a casar en una falsa boda en el Teatro Colón", explicó y ahondó: "Vamos a festejar nuestro amor en una falsa boda y ahora vamos a explicar por qué".

Falsa boda: publicidad y confusión

Nico contó la verdad de la milanesa: "Hoy se está estrenando la tercera parte de la primera temporada de Bridgerton, una serie éxito, donde la historia de amor es de dos amigos que se enamoran".

Tal para cual: la serie explicita un poco de la historia de amor de los influencers más queridos de Luzu. Occhiato se sinceró y contó los detallitos de la falsa boda: "¿Entonces, qué pasó? La gente de una plataforma se acercó a nosotros, nos contó esto y querían hacer una falsa boda".

Bridgerton

Todo cerraba, un negocio perfecto. Nico contó más: "Dijimos 'pará, estamos re enamorados, estamos por... ¿por qué no la hacemos?", explicó y también confirmó que a la fiesta están invitados todos los que quieran asistir: "Ya que toda la comunidad de Luzu fue parte de esto, ¿por qué no la transmitimos".

La falsa boda ya tiene fecha y horario confirmado y será en el espectacular y tradicional teatro ubicado en calle Tucumán 1171: "El 30 de mayo, en vivo, a las ocho y media de la noche, transmisión desde el teatro Colón con la falsa boda Occhiamin. Y es de época", dijo refiriéndose al dress code.

Así anunciaron su relación Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

¡Pero hay más! Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron: "Estamos nerviosos porque nos vamos a casar. Momi Giardino va a ser la dama de honor" y se sinceraron sobre su posicionamiento político con respecto a la tradición de casarse: "Estamos nerviosos porque nosotros, por nuestras creencias, no creo que nos casemos de papeles. Entonces, esto es lo más parecido que vamos a tener a nuestro casamiento", reflexionaron.