Fabián Doman y su repentino final en América TV: "Lo echaron y no lo sabe"

Fabián Doman tiene las horas contadas en la pantalla de América TV. O al menos, así lo confirmó Yanina Latorre en su programa por El Observador. "Conductor echado que todavía no lo sabe", fueron las primeras palabras que pronunció la panelista en su ciclo radial para generar misterio. "Se termina un conductor en un canal de televisión, y ya hay un suplente que arregló todo", aseguró y finalmente reveló: "Fabián Doman, se te terminan las mañanas en América".

Esta confirmación llega en medio de una ola de rumores que iniciaron hace poco más de un mes, cuando Doman se ausentó en la conducción de Buenos días, América (programa que se estrenó hace poco más de dos meses) a la mitad del programa. A partir de ahí, comenzaron a instalarse varias versiones que apuntaban contra su continuidad dentro de la señal. "Ese viernes no se sentía bien y por eso se fue del aire", había sido la justificación que dio el entorno del periodista esa oportunidad.

Las versiones detrás de la ausencia de Fabián Doman

Por aquel entonces, Ángel de Brito había revelado en las redes sociales que el ex presidente de Independiente había sido echado. "Doman afuera de América. A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla. Ya le ofrecieron a Guillermo Andino que conduzca el noticiero de la mañana. La decisión fue del canal", había contado el conductor de LAM, ciclo de chimentos de, justamente, América TV.

Según el periodista de espectáculos, las autoridades del canal le habían pedido "que no vuelva hasta que lo convoquen". "Andino rechazó la propuesta, prefiere seguir en A24", había agregado, al ser consultado sobre el probable reemplazo de Doman. Otro en referirse a la ausencia de Fabián a su programa había sido el periodista Pablo Montagna, quien se comunicó con él y compartió su respuesta: "Quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal".

Además, el propio Doman le dijo que las autoridades del canal "le pidieron que no fuese a trabajar" hasta tanto "lo llamen para informarme una decisión". "Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior", sentenció el conductor.

El posteo de De Brito que detallaba la interna entre Doman y el canal

Lo cierto es que ahora, Yanina no sólo confirmó que su salida ya es un hecho, sino que además adelantó el nombre de quien será su reemplazando en la conducción de Buenos días, América. "Quien lo va a reemplazar es Gustavo López cuando termine un viaje por la Copa América", detalló. La panelista, Pía Shaw, agregó aún más información sobre la relación de Doman con el canal: "Gustavo López estaba por ir a C5N, finalmente no se dio, él trabaja en La Red, y en enero lo llamaron para hacer BDA. Cuando dijo que no, apareció en escena Doman".