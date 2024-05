Del ataque machirulo de Grabois a la suba de impuestos de Marra: el debate que instaló una nueva grieta

La victoria de Javier Milei en la última elección presidencial revolucionó por completo el escenario político argentino, al punto de que se transformó la grieta que en décadas anteriores había dividido a kirchneristas de antikirchneristas. Ahora, el liberalismo en el poder logró que esos polos se conviertan en una nueva división, mucho más violenta y exacerbada que la anterior. Esta realidad quedó de manifiesto con la brutal pelea que tuvieron el último miércoles cuando el dirigente social Juan Grabois y el legislador porteño Ramiro Marra debatieron frente a las cámaras de TN, en el programa A dos voces que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

"Tuviste una mala semana, ¿no?", le preguntó al cierre el libertario. "No, no tuve una mala semana. Tuve una semana como todos los argentinos y le pongo onda", contestó el referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La violencia subió un escalón cuando el broker de bolsa le soltó: "Grabois, fracasó tu proyecto".

La bronca del dirigente social comenzó a crecer de forma evidente, pero la contuvo cuando acusó a su rival de estar temblando. "Mirá cómo tiemblo", lo chicaneó el liberal. "¿Se animan a darse la mano?", preguntó uno de los conductores para romper el hielo y cortar la mala onda evidente que había allí. "Sí, con mucho gusto", aseguró el amigo del Papa Francisco.

Su peor momento vino enseguida, cuando expuso una faceta machista y hasta homofóbica. "Dala fuerte la mano, como un hombre. Así blandita es de garca. Es de garca", repitió. "Por lo menos no le robo a los pobres. Acá en la cara te lo digo. ¿Viste cómo te lo digo en la cara?", le contestó Marra. "No, yo no le robo a nadie. Bien, te felicito. Sos un macho alfa", cerró la pelea el de Patria Grande.

La escena fue el cierre del debate, que concluyó probablemente de la peor manera para Grabois. Es que, la afirmación machista, lo dejó muy mal parado de cara a su votante más deconstruido y abierto a la sensibilidad masculina. Aunque también es cierto, que durante todo el programa, los momentos más picantes los ganó él.

Uno de estos fue cuando le preguntó a Marra acerca de si iba a votar a favor del aumento del impuesto al Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) de este jueves en la Legislatura. "Seguro que la voy a votar. ¿Sabés por qué? Porque no es una suba. Hay un problema económico...", confirmó el ex Frente Renovador antes de ser interrumpido. "Qué sinvergüenza. Vota la suba del ABL. Me fui", lo chicaneó. "A ver, Juan. Vamos a respetar", le pidió Bonelli. "Dicen que van a bajar los impuestos y le van a subir el ABL a la gente", continuó el referente social.

También hubo espacio para el pasado de cada uno. Allí Grabois se defendió con destreza de las acusaciones para vincularlo a "la casta". "¿Cargos públicos? Yo nunca tuve. Vos ganás más de tres palos, papá. Te duplicaste el sueldo", lo acusó a Marra. El libertario no se acobardó y exclamó: "Más gano". "¿Más de tres palos?", corroboró el de UTEP. "Sí, soy broker de bolsa. ¿No sabías?", soltó el legislador. "No, no. En la Legislatura. Con la nuestra. Te hacés el libertario, pero cobrás de los impuestos de la gente. No jodamos. Yo no, eh. Yo gano de mi actividad privada desde los 18 años. Nunca tuve un cargo público", se defendió el ex precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP).

El momento en el cual con más claridad y contundencia lo atacó Grabois fue cuando se metieron en cuestiones de justicia social. "Seguramente no hay 10, debe haber 100 comedores donde se robaron comida. Ahora, hay miles de comedores en donde no se la roban", esgrimió allí. "Le sacaron los medicamentos a la gente. Ya se murieron siete personas. Hay que ser muy sorete para decir: 'No, como robaban ahora no le damos los medicamentos. Como la mitad de los comedores no existían, a la otra mitad no le vamos a dar los medicamentos'. Hay que ser mala gente", agregó.

"Es un tema moral: como unos robaban, a los que necesitan no les damos. Esa es la mentalidad de tirar al nene con el agua sucia. Es utilizar como argumento la corrupción, que me llama la atención de un menemista, porque bastante corrupción había en el menemismo. La corrupción es un mal terrible. La corrupción política desmoraliza a la militancia, a la sociedad. Pero no se puede usar el argumento de la corrupción, para destruir los derechos sociales y el Estado", cuestionó Grabois.

Marra también tuvo momentos en los que se movió con la rapidez necesaria como para poner en un brete a su rival. "Nosotros tenemos un plan de hacer un millón de lotes con servicio en tierras, que algunas se comprarán", llegó a decir Grabois. "¿Quiénes somos "nosotros"?", le consultó el porteño. "Patria Grande, el partido al que pertenezco", afirmó el de UTEP.

"¿Y de dónde sacás la plata para hacer eso?", preguntó el ex candidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). "Desde luego, del presupuesto público. ¿De dónde la vas a sacar?", confirmó Grabois. "Ah, mirá. Ya entendí. Son ustedes. No somos todos los que hacemos eso. Es sólo Patria Grande. Yo pago los impuestos, yo también hago eso", lo cruzó su interlocutor.

Ramiro Marra y parte del cruce virtual que tuvo con Juan Grabois, previo al debate del último miércoles.

"Vos cobrás tres palos y medio de legislador", lo acusó enseguida el dirigente social. "Sí, pago impuestos. Después te paso la cuenta", lo ninguneó Marra. "Dale, pasámela. Si son más de tres palos y medio que te llevás del Estado, estamos a mano", remarcó Grabois. "Sí, obvio que pago más de eso. ¿No sabías? Soy uno de los brokers de bolsa más grande de Argentina. Lo que pasa es que a mí no me da vergüenza ganar plata, entonces lo puedo contar. Vos, en cambio, jugás a ser pobre, te hacés el pobre -porque no lo sos-", disparó el financista.

"No, no soy pobre. Vengo de una familia de mucha plata y dediqué mi vida a otra cosa", explicó Grabois, en un claro intento de no perder la paciencia. "Yo no soy pobre. ¿Sabés qué pasa? Yo defiendo a los pobres y para defenderlos, no me tengo que hacer el pobre como hacés vos", comparó Marra. "Vos no defendés a los pobres", rechazó. "Vos te comiste la película del Che Guevara, no sos pobre. Hacete cargo de lo que sos. Y defendelo desde lo que sos", concluyó el broker.