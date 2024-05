El desvastador recuerdo de Lizy al hablar de su mamá: "Tuvo dos hijas producto de un abuso"

Lizy Tagliani mostró su costado más vulnerable y abrió su corazón ante Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen, integrantes del programa de streaming Las pibas dicen (Blender). Allí, la humorista y conductora habló como nunca antes de su relación familiar y contó algo que muy pocas personas saben a pesar de que es en la actualidad una de las figuras más relevantes de la televisión argentina: tiene dos hermanas mayores que nunca conoció y que fueron fruto de los reiterados abusos sexuales que sufrió su mamá, Rosa Gallardo, quien falleció a los 63 años en 2011, cuando aún era una niña.

Sentada en el piso del streaming, Lizy dio detalles del sufrimiento que atravesó su mamá a lo largo de su vida. Además, manifestó que se enteró de todo esto ya de adulta, a los 44 años: "Yo fui una persona hasta los 44 y a partir de ese momento fui otra, porque descubrí que mi vida tenía otro comienzo, que no era el que yo conocía". Según detalló, Rosa nació en la provincia de Chaco en una familia de pocos recursos y muchas bocas por alimentar: tenía 12 hermanos. "Mi mamá fue siempre mamá y nunca fue mujer. Solamente fue mamá. Ella nació en el Chaco, era analfabeta, y de apariencia muy fuerte", comenzó contando, al borde de las lágrimas.

La conductora explicó que como su mamá tenía muchos hermanos y no había comida para todos, "se fueron cada uno para diferentes provincias". "Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia. Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron. Le sacan esa hija, que es una hermana que ahora falleció ya, me enteré porque pude llegar a donde estaba para encontrarla", pronunció Lizy, ante la mirada atónita del resto.

En ese sentido, la humorista destacó que le dolía no entender "cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin poder hacer absolutamente nada". "Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser", le agregó a su fuerte testimonio.

El emotivo recuerdo de Lizy Tagliani de su mamá en el Día de la Mujer

Además, de destacar que se trata de una problemática que sufren decenas de mujeres en el país, Lizy sostuvo que su mamá "era como un oráculo donde yo iba a buscar respuestas sobre la vida, pero no siento que lo hacía desde un lugar de mamá porque ella me dejaba que yo me solucionara las cosas sola". "Por ejemplo, cuando caminaba por el barrio me decían 'ahí va el maricón', 'miralo al put...', y cuando yo se lo contaba a mi mamá ella me decía: '¿Y vos que sos?'. 'Yo soy una nena, quiero ser Carla', le respondía. Entonces ella me decía: 'Bueno, entonces vas a volver y les vas a explicar por qué sos Carla y si volvés llorando te cago a trompadas yo", sentenció.

Si atravesás situaciones de violencia de género llamá al 144 brinda atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.