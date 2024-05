Una ingeniera química a la Agencia Nacional de Discapacidad: si esto no es casta, qué es

Manuel Adorni se vio en figurillas cuando tuvo que dar explicaciones sobre la designación oficial de Natalia Basil, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. El nuevo cargo de la mujer, llamó mucho la atención porque es ingeniera química, una materia muy alejada a la realidad de las personas que tienen discapacidad.

De hecho, es la esposa del consultor Fernando Cerimedo, perteneciente a la línea más férrea de Javier Milei y de nuevo se pone en duda que se elijan a los funcionarios por su cercanía con libertarios más que por idoneidad.

Natalia Basil y Fernando Cerimedo

Adorni habló mucho y dijo poco: "Todas las personas que acceden a un cargo público en esta administración siempre el funcionario superior considera que es el mejor para su cargo. Me pasa a mí con los funcionarios", dijo y agregó: "Tengo el resumen de esta persona y de su experiencia así que si están de acuerdo, cuando termine la conferencia te lo envío", contestó casi irónicamente al periodista Martín Fernández de Radio de la Ciudad en la conferencia de prensa de Casa Rosada.

Además explicó: "Siempre la decisión la tiene el funcionario superior y siempre prima el haber elegido lo que el funcionario, ministro o el mismo Presidente de la Nación crea que es lo más apto para ese momento".

UBA sí: ¿otras universidades, no?

Si bien la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) dejó atrás su declaración de crisis económica porque recibió los fondos gubernamentales para poder funcionar, hubo muchas otras que no tienen los recursos.

Ante esta pregunta, expresó: "No hay ningún tipo de discriminación con respecto a algunas universidades u otras", el vocero presidencial también respondió: "Es cierto que con cada una se está terminado de diseñar el presupuesto porque cada una tiene particularidades que deben atenderse de manera individual".

UBA

Y, para evadir el tema, rápidamente contestó: "No se puede generalizar el tema presupuestario ni de ninguna otra cuestión porque cada universidad es distinta solo en materia de cantidad de alumnos. Simplemente por eso. No hay un supuesto intento de conseguir votos, no está en nuestra esencia".

Ya con un poco de animosidad para criticar a la oposición, Adorni dijo: "No hay diálogo cortado con ninguna universidad. A veces hay un empecinamiento en decir que nosotros cortamos los diálogos con la CGT o con las universidades y la verdad es que no es así"-

¿Y la Ley de Bases? ¿Y el Pacto de Mayo?

"Yo ya me reservé el 25 de mayo, voy a estar en Córdoba", contestó animadamente el vocero presidencial. Lo que no contestó con tanta felicidad fueron las preguntas sobre la efectividad del Pacto de Mayo que se firmaría si la Ley de Bases se aprobaba: todavía no pasó lo segundo, por lo tanto lo primero es todo un misterio, hasta para Adorni: "Lo que ocurra de acá el 25 de mayo es difícil saberlo, es difícil saber qué va a pasar con la Ley Bases, por supuesto que los tiempos no los conocemos y futurología yo no hago".

En esa línea también expresó: "Está claro que los tiempos en términos de aprobación de la ley son complejos porque la propia normativa legislativa en el Senado hace que los tiempos sean muy justos".

Javier Milei invitó a todos los Gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

Y profundizó: "La firma del pacto depende efectivamente de si están las leyes o no, pero no por una cuestión de que el Pacto depende de la Ley per se sino que si los gobernadores no están de acuerdo con la Ley es raro que firme el Pacto de Mayo, habría una inconsistencia", dijo con un toque de decepción en sus palabras.

¿Hostil, yo?

Los discursos de odio de La Libertad Avanza son monedas corrientes. Sin embargo, el vocero presidencial lo niega: "Con respecto a la hostilidad hay un cierto aspecto de subjetividad", contestó al periodista Miguel Nicolich de Radio Rivadavia.

También aseguró: "Lo que dije a Esteban Trebucq es que hagan terapia, si el tema de la devaluación es un tema que no les permite seguir con sus vidas, hagan terapia. No es que te mandé al psicólogo, ni a vos, ni a los analistas, ni a nadie. Fue simplemente una charla de café", dijo Adorni.

Una de las tantas entrevistas de Adorni frente a Esteban Trebucq

Además, en la misma línea aclaró: "Tampoco hubo hostilidad simplemente fue un comentario que me parece que el que lo vio no se sintió ni dolido, ni hostigado, ni maltratado, me da esa sensación. Nosotros no somos para nada hostiles. Lejos estoy de ser hostil. Tenemos en general un muy buen trato con el periodismo y tenemos en general un muy buen trato con todos", y, para despejar dudas expresó: "Yo soy de los que siempre promueve no solo la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino también el buen trato para con todo el mundo".