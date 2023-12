Iñaki y su novia aseguraron que donarán sus sueldos: el curro paralelo que atenta contra la libertad de prensa

Luego de que en las redes sociales sus detractores se hicieran eco de los cargos que tendrían el CM de La Libertad Avanza (LLA) y Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, y su pareja Eugenia Rolón, en el área del nuevo gobierno nacional, los dos referentes juveniles salieron a asegurar que donarán sus respectivos salarios, aunque no dijeron a quiénes se lo darán. Además, surgió la misma pregunta que cuando el mandatario sorteaba el suyo, ¿de qué van a vivir?

El tuit de Iñaki Gutiérrez en donde renuncia a su sueldo y la respuesta a quien le pregunta de qué vivirá.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que uno de cada dos argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el CM en su cuenta de X.

"¿Cómo haces para vivir sin cobrar un sueldo?", fue una de las primeras preguntas que le dejaron el posteo. "Tengo 22 años, padres que tengo el honor de tener en mi vida y estudio dos carreras universitarias, buscaré de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años que trabajé gratis en la campaña", enunció el militante de la LLA.

El tuit de Eugenia Rolón donde asegura que renunciará a su sueldo.

Su pareja y también compañera de militancia libertaria, también aprovechó el momento para tomar la misma decisión que Gutiérrez. "Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país más del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo. Junto con Iñaki Gutierrez hemos decidido donarlo todos los meses ya que no se puede renunciar al mismo", afirmó Rolón.

La joven no es tan conocida como su novio, pero ella también es una de las personas que está detrás del éxito que tuvo Milei en TikTok y en las redes sociales en general. En su bio de Twitter se puede leer cómo se autopercibe. "Cristiana. 21 años. De Derecha, anticomunista y antifeminista. Orgullosamente argentina", asegura allí.

Eugenia Rolón y Javier Milei.

Lo cierto es que la determinación que parece tan premeditada, no nació de un repollo. Horas antes, en el mundo de las redes sociales había comenzado a circular el rumor de que a él le otrorgarían una secretaría nueva, la de Redes Sociales, y que su sueldo sería de 1.500.000 pesos. Una cifra que, tras los anuncios económicos del ministro Luis Caputo, sonaba mucho más obscena que antes.

Por otro lado, y otro de los cuestionamientos que se le hace a la pareja es a quién le donarán esos ingresos. La lógica que impera sobre los sueldos de los cargos públicos importantes es que sean lo suficientemente altos como para que no sea tan simple que estos se quiebren a otros intereses. En este caso, no dejaron ningún tipo de registro acerca de hacia dónde irían ni de qué vivirían sin estos. Dos elementos que generaron más sospechas respecto al anuncio.

Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez, con Javier Milei de fondo, mientras todavía estaban en la campaña electoral.

Iñaki y su equipo habían quedado en el ojo de la tormenta luego de que las juras de los ministros del nuevo gabinete hayan sido sin la prensa y sólo transmitidas por las redes sociales personales de él y de ella. Mientras que Rolón tiró un vivo la de Karina Milei, Gutiérrez hizo lo propio con Patricia Bullrich.

Más allá de todas las críticas respecto a la libertad de prensa -o la falta de- que acarreó la decisión, esta también tuvo un costado económico. Es que la red social de Elon Musk también tiene un criterio de monetización respecto a las impresiones de cada publicación y las publicidades que intervienen.