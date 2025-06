¡Vuelan los dragones! Llegó el live action de Cómo entrenar a tu Dragón

Cómo entrenar a tu Dragón volvió pero esta vez en versión live action. Hipo, Astrid y todos los dragones cobraron vida (con ayuda del CGI) en la pantalla grande.

La película está producida por Universal y DreamWorks, y lo mejor de todo es que quien dirige es Dean DeBlois, el mismo que estuvo detrás de la trilogía animada original.

Cómo entrenar a tu Dragón

Sus protagonistas son igualmente espectaculares: Mason Thames (The Blackphone) es Hipo, y Nico Parker (The Last of Us) es Astrid. Dos jóvenes promesas que se roban el show junto a Chimuelo.

El live action mantiene todo a raja tablas, cuidando cada detalle manteniendo la esencia que hizo tan especial a la versión animada: la amistad, los dragones increíbles, el crecimiento personal y ese toque de aventura y emoción que hizo llorar a más de uno. Todo eso, pero con un look más realista y visuales impresionantes cuidados hasta el más mínimo detalle.

Cómo entrenar a tu Dragón

Sin duda, es una de las adaptaciones más esperadas y es tan fiel a su película animada que no está demás decir que se va volver un clásico.

Con Cómo entrenar a tu Dragón, DreamWorks se suma a la tendencia de llevar grandes éxitos animados al formato live action, en una propuesta que busca tanto homenajear como renovar el legado.