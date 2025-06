La inflación de mayo es del 1,5% según el gobierno de Milei

La inflación de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se ubicó en un 1,5%, mostrando un leve retroceso respecto a abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un preocupante 2,8%.

Aunque el Gobierno celebró la cifra como un logro, la realidad en las calles de Argentina pinta un cuadro muy diferente: las ventas continúan desplomándose y la deuda en los hogares sigue en aumento.

Variaciones mes a mes

Los analistas económicos no tardaron en conectar los puntos, señalando que esta baja en la inflación coincide con el gigantesco endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus estrictas condiciones. Las políticas de ajuste fiscal, los tarifazos, la devaluación acumulada y la pulverización salarial son solo algunas de las medidas que afectaron profundamente a la economía del día a día.

Además, no son pocos los que cuestionan los métodos de medición del Indec, que son obsoletos y no parecen reflejar los verdaderos hábitos de consumo de los argentinos.

El organismo subestima el impacto de los servicios y otros gastos esenciales. En el desglose del 1,5% de mayo, se observa una caída del 2,7% en las categorías estacionales, que incluyen frutas, verduras, ropa exterior y turismo. Alimentos y bebidas no alcohólicas experimentaron una inflación del 0,5%, superada por Transporte con un 0,4%.

Las cifras rubro por rubro

Por otro lado, Comunicaciones lideró el aumento con un alarmante 4,1%. Restaurantes y hoteles siguieron con un 3%, mientras que Salud registró un incremento del 2,7%. Otros sectores que superaron el promedio general fueron Bienes y servicios varios (2,6%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%); Educación (1,9%); y Recreación y Cultura (1,7%).

En contraste, Equipamiento y mantenimiento del hogar se mantuvieron por debajo del promedio con un 1,4%, al igual que Prendas de vestir y calzado (0,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%).

Una de las publicaciones con las que festejó Milei

Este panorama refleja una desconexión sideral entre las cifras oficiales y la realidad económica que viven día a día los argentinos. Mientras las estadísticas publicadas por el INDEC ofrecen una aparente estabilidad, los bolsillos de los ciudadanos cuentan una historia de incertidumbre y sacrificio. La pregunta del millón es: ¿hasta cuándo podrá el gobierno de Javier Milei sostener esta ilusión de control económico en medio de un contexto tan desafiante?