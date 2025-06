El golpe bajo de Viviana Canosa a Lizy Tagliani que desató la polémica: "Nunca robé nada"

Este jueves estaba todo dispuesto para que Lizy Tagliani y Viviana Canosa se encontrarán cara a cara en el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora, en el marco de una audiencia de conciliación por una denuncia por calumnias e injurias. Sin embargo, una de ellas decidió no asistir y reavivó el conflicto mediático.

La controversia surgió tiempo atrás, cuando Canosa insinuó públicamente que Tagliani habría participado en fiestas privadas con menores donde, según dijo, la humorista habría abusado de un joven. No obstante, la disputa actual se centra en otras acusaciones: robo y hurto.

Viviana Canosa asegura que tiene más pruebas contra Lizy Tagliani

"Acaba de terminar la audiencia entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani", informó Paula Varela en el programa Lape Club Social. Y añadió: "Podemos confirmar que Viviana no se presentó; sólo asistió su abogado, de manera virtual".

Por su parte, la conductora de La Peña de Morfi asistió en persona, argumentando que no solo está en juego su nombre y su honor, sino también su familia y todo lo que construyó recientemente, especialmente desde la llegada de su hijo, Tati .

El navegador no soporta este contenido.

"La idea era que se pidieran disculpas, que Viviana se retractara y que todo terminara ahí. Pero no sucedió. No hubo ningún pedido de disculpas y se van a presentar más pruebas ", explicó Varela. Luego, aclaró que Canosa presentará un descargo donde sostiene que no debe disculparse porque "la avala la verdad".

La periodista de El Trece, en efecto, redobló la apuesta y ratificó sus declaraciones. En ese contexto, Mauro Zeta precisó que el pedido de disculpas tiene que ver con las acusaciones que hizo en televisión —cuando dijo que Tagliani le había robado en su propia casa—, y no con lo que declaró en Comodoro Py.

Tras la audiencia, Lizy Tagliani habló con Lape Club Social y se refirió a la ausencia de Viviana Canosa: "No sé por qué no vino, pero yo voy a llegar hasta el final, por eso me presenté. Vengo por mi nombre y por mi honor, que es lo que más me importa", expresó. Y fue contundente: "Nunca robé nada, ni mucho menos estuve con un menor".