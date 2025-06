Desde España, la periodista Laura Arroyo protestó contra la proscripción de CFK y liquidó a Milei: "Leoncito ridículo"

La proscripción electoral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ejecutó la Corte Suprema con la confirmación del fallo por la causa Vialidad, despertó solidaridad y repudios por todo el planeta. La periodista peruana Laura Arroyo, quien se desempeña en el Canal Red de España, dejó un duro editorial en donde defendió a la dirigenta y cuestionó a la Justicia argentina, además de relacionar los hechos con la Operación Cóndor que llenó de dictaduras el continente.

"En el país de 'la libertad, carajo', no puedes protestar. En el país de 'la libertad, carajo', no puedes discrepar. En el país de 'la libertad, carajo', no puedes reclamar. En el país de 'la libertad, carajo', no puedes hacer valer tus derechos y en el país de 'la libertad, carajo', hoy ya no puedes elegir. Ayer la Corte Suprema ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, es decir, la condena a seis años de prisión y la inhabilitación política de por vida de forma perpetua. Lo que no pudieron lograr con una bala porque no salió, ¿recuerdan?", comenzó Arroyo, con una dinámica muy propia llena de efusividad.

"En el país de 'la libertad, carajo', hoy no se puede elegir. Es decir, no puedes votar. Lo que le han quitado ayer a Argentina no es la libertad de una referente política. Lo que le han quitado ayer a Argentina es el derecho a voto. Así de claro", soltó Arroyo. "El lawfare es la ruptura de la democracia. Cristina se salvó de una bala, pero no del lawfare, que pretende el mismo resultado, sacarla de juego", agregó.

La tónica de todo el descargo de la mujer que se desempeña en la señal televisiva vinculada a la fuerza política de centroizquierda Podemos, y la misma está financiada a través de procesos de micromecenazgos. Allí, y siempre con "la libertad, carajo" como leitmotiv, vinculó lo ocurrido con los años de la Operación Cóndor, ese proyecto de Estados Unidos para terminar con "la amenaza comunista" en Latinoamérica, también conocido como Plan Cóndor.

CFK desde el Instituto Patria, lugar donde nuevamente se reunirá la militancia

"Esa operación que intervino y ha dejado demasiadas secuelas todavía en la política de nuestra región, que se hizo cargo de carajear nuestra soberanía que exigía que viviéramos con la cabeza gacha", relató Arroyo, quien sumó que el fin es "mantener el poder sobre nuestros territorios, convertirnos en el patio trasero, doblegarnos a los intereses del gran imperio y el gran capital". "¿Qué ha cambiado, hermanos y hermanas?", se preguntó.

La mujer recordó que " el pueblo de América Latina le torció el pico a ese cóndor imperialista ". Aunque a su vez destacó que "ese imperialismo que interviene y derruye sigue actualizándose de la mano de los serviles de turno". "Eso es Javier Milei, como lo fue también Mauricio Macri. Ambos instrumentos del capital y por tanto defensores de la subordinación de nuestros pueblos a ese intervencionismo", alegó.

Laura Arroyo es periodista especializada en política y se desempeña en la televisión española.

"No es casual que ambos estén muy vinculados a quienes persiguieron judicialmente y hoy condenan a Cristina. Huele a intervencionismo capitalista en esta condena . Apesta a imperialismo. Y apesta también a siervos. En este golpismo efectuado ayer, se siente algo más que intervencionismo. Se siente también debilidad y cierto temor. ¿Qué tan asustados deben sentirse los poderes para necesitar neutralizar a una voz que les hace sombra?", cuestionó.

La periodista señaló que la gestión actual y la del ex presidente de Boca Juniors tenían un apoyo fundamental para existir. "Así como Macri en su día, Javier Milei existe y es porque los capitales así lo permiten. Desde el Fondo Monetario Internacional al que se ha arrodillado como buen súbdito del imperio. ¡Vaya leoncito ridículo!", rechazó.

"Javier Milei fue un producto mediático, como lo fue Donald Trump. Y hoy sigue siendo la resaca de ese producto enarbolando la motosierra que el gran capital le permite implementar porque ese ha sido siempre el sueño del capital: motosierra contra las mayorías, dádivas y 'libertad, carajo', para las minorías", explicó Arroyo. "Por eso la sentencia contra Cristina se inscribe en una foto más grande. No son tiempos de normalidad, no son tiempos de predictibilidad, no son tiempos de estabilidad", agregó.

Laura Arroyo se destaca por sus comentarios políticos en la televisión española.

"Lo de ayer anuncia temores en el poder, es decir, grietas. El pueblo argentino no logra sacar a Milei, pero vaya si lo está desesperando. Lo suficiente como para que todos los poderes tengan que entonar una sinfonía coordinada, aunque muy desafinada, para neutralizar a quien pueda hacerle frente", adelantó la periodista. "No quieren arriesgarse a perder en las urnas, necesitan garantizar que las urnas les beneficien y por eso hay que sacar de juego a quien pueda ser un rival. Y usan a los jueces y a los medios para eso", añadió después.

"En el país de la libertad carajo, tres jueces que no votó nadie han decidido por más de 12 millones de votantes. Recuerden, hermanos y hermanas argentinas, que si están haciendo todo esto, es porque están asustados y cuando hay miedo hay errores. El golpismo ayer ha dado un manotazo fuerte en Argentina, pero al hacerlo se ha desprotegido el rostro. Pueblo argentino, ahora te toca a ti", cerró Laura Arroyo.