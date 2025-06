Inflación y relato: Caputo dice que el FMI está "chocho" mientras faltan reservas

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, señaló que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) "están contentísimo con el programa económico" que lleva adelante y le quitó fuerza a la cantidad de reservas con las que cuenta el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en relación a lo establecido en el programa con el organismo internacional financiero. "Nosotros hablamos constantemente con el Fondo. El diálogo es continuo y ellos están contentísimos con cómo funciona el programa", afirmó Caputo en el streaming Carajo. Lo hizo en relación a que "se ha hablado mucho de que 'ahora tienen el programa con el Fondo que tienen que acumular sí o sí 3.000 millones más o 4.000, porque si no no cumplen con el programa'", cuando desde su perspectiva esto no es para nada así.

"Como ya ha dicho el presidente (Javier Milei) varias veces, obviamente el tema de la acumulación de reservas no tiene el nivel de importancia que tenía hace algunos meses, dado que hoy estamos con tipo de cambio flotante y un banco central capitalizado", cuestionó. "Justamente por eso fue que nosotros pedimos un monto más alto que lo que el Fondo mismo y el mercado esperaba, y también un saldo adelantado también más alto, justamente previendo esto. Pero de ninguna manera quiere decir eso que estamos minimizando el tema", agregó enseguida.

"Si los agentes económicos deciden inversiones o vender dólares, es por el buen funcionamiento del programa económico", explicó Caputo en ese sentido. "Si es el mes que viene o el otro, no es esencialmente lo más importante", relativizó sobre cuándo se alcanzarán los objetivos planteados en cuanto a reservas. "Esta es una meta que por supuesto que nosotros nos proponemos cumplir. Pero que se entienda también que no depende, como muchos creen, que necesariamente el tipo de cambio vaya al piso de la banda", indicó.

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei.

Caputo también aprovechó para meterse en la inflación y compararla con las reservas. "Lo que sí es importante y quiero que se entienda, que la acumulación de reservas es una consecuencia del buen funcionamiento del programa. En algún punto es algo parecido a la inflación. Con superávit fiscal, sin emisión de dinero, vos sabés que la inflación va a colapsar", sentenció.

"La inflación es un fenómeno monetario generado por exceso de oferta de dinero, caída de demanda o la combinación de ambos. El Banco Central puede controlar la cantidad de oferta. La velocidad a la que se recupera la demanda, depende de la gente. Entonces, si la inflación empieza con 1 este mes o el que viene, o con 0 dentro de dos o tres meses, se verá. Lo que es seguro es que la inflación va a colapsar y va a converger a los niveles internacionales", pronosticó Caputo.