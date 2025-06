Agustín Laje, entre el fascismo tuitero y el papelón en vivo: delirio, negación y la incoherencia como bandera

Un nuevo papelón fue protagonizado por el influencer Agustín Laje, titular de la ideologizada Fundación Faro, cuando debió reconocer en vivo un tuit intolerante y cargado de odio fascista que había escrito en su cuenta personal de X y que hasta fue republicado por el presidente Javier Milei. "¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible: ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos: son enemigos. Es hora de asumirlo", había escrito Laje en un posteo que evidenció su concepción abiertamente fascista, en el sentido más ideológico del término, basado en la persecución, justamente, de los sectores izquierdistas de una sociedad.

En ese marco, Ari Lijalad lo hizo retroceder en chancletas en una entrevista para El Destape. "El tema es que en la Argentina hay gente de izquierda, de derecha, comunistas, peronistas, radicales, mucha gente que no piensa como usted. Y usted dice, y el presidente lo comparte, que 'no son conciudadanos: son enemigos. Es hora de asumirlo'", le remarcó el periodista. "No, no, no. Es que estás falseando lo que dije. Nunca dije que no son conciudadanos. Estás falseando el tuit", retrucó un confundido Laje.

Agustín Laje se arrepintió de lo que escribió y el presidente Milei compartió.

"¿Me está cargando? Dice 'no son conciudadanos. Son enemigos'", le insistió el conductor. "No, son adversarios", respondió Laje. Ante eso el periodista volvió a mostrar y leer el tuit para confirmar la razón que tenía. "A ver. Dejame que lo busque y si es así lo voy a rectificar con todo gusto. Porque la expresión que yo siempre uso es adversarios. Si lo he puesto así... Acá está. Es cierto. Es cierto. Voy a rectificarlo. No son adversarios. Son enemigos", reconoció.

La entrevista fue una pelea desigual, con un formado Lijalad que expuso la falta de consistencia ideológica del influencer fascista. "¿Usted cree que la derecha en toda la historia ha respetado la vida y la propiedad privada?", le preguntó en un tramo en el cual Laje atacaba las experiencias izquierdistas. "En los últimos 30 años sí", contestó sin ponerse colorado. Habría que alcararle que en los últimos 30 años los nazis no hicieron un nuevo genocidio y no por eso se han reformado.

"Si hay zurdos en el país donde usted vive, o en este caso la Argentina. ¿Cómo deja de convivir con ellos tratándolos de enemigos?", le preguntó Lijalad en otro tramo. "Muy simplemente. No teniendo relación con ellos. Por ejemplo, yo no contrataría una persona de izquierdas en una empresa. Por ejemplo, yo no tendría una pareja de izquierdas", aclaró Laje.

"Yo distingo entre ideología e ideología. Encuentro que las ideologías de izquierdas han sido siempre, en todo momento y en todo lugar, violentas. Han atentado contra la vida de millones de seres humanos el siglo pasado. Su ideología política consiste en avanzar contra la propiedad privada, limitar las libertades individuales. Quien limita la libertad individual, quien atenta contra la vida como acaban de hacer en Colombia recientemente, como hicieron en Ecuador durante las últimas y sobre todo las anteriores elecciones...", argumentó Laje.