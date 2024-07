Karina Milei se arrodilló ante Francia y pidió perdón: el secreto detrás, que involucra a los Juegos Olímpicos

El vocero presidencial, Manuel Adorni fue consultado por los movimientos de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei a la embajada francesa después del escándalo que causó una canción de contenido transfóbico y xenófobo en el que se ensució a la Selección Argentina y por la que la vicepresidenta Victoria Villarruel llamó "país colonialista" a Francia.

"Karina Milei fue a explicar (a la Embajada de Francia) que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas", expresó Adorni. No sin dejar en el tintero la respuesta de si la vicepresidenta quedaría afuera del gobierno por expresarse de manera contraria al gobierno como sucedió con el ex secretario de Deportes Julio Garro.

Karina Milei en el evento de Luis Miguel

Hasta el momento, Villarruel no volvió a abrir la boca sobre el escándalo que causaron sus palabras en el marco de un importante evento a nivel mundial que se realizará el 24 de julio en Francia: los Juegos Olímpicos 2024.

Karina fue apuradísima a la embajada francesa para no perder la invitación que le realizaron a su hermano Javier Milei al evento deportivo más importante a nivel mundial. El presidente fue cordialmente invitado por el mismísimo presidente Emmanuel Macron con quien tendría un encuentro bilateral.

Lo que se dejó trascender es que hay un problema de números: de manera oficial, al gobierno de Las Fuerzas del Cielo le llegaron don invitaciones. Una es para el Jefe de Estado y otra es para la canciller Diana Mondino que quedó pintada en todo el asuntillo entre "El Jefe" y el representante francés, Romain Nadal.

Al parecer, Karina no solo fue a ver cómo pedir perdón a cuentas de Villarruel sino también fue a conseguir un par de entradas más para los Juegos Olímpicos que tendrán los colores franceses. Es que "Jamoncito", como lo llama la vicepresidenta, está acostumbrado a viajar sí o sí con "El Jefe".

Macron organizó los Juegos Olímpicos en Francia

Aunque las respuestas no trascendieron ni en boca de Adorni, sí se supo que el embajador francés no hizo ningún reclamo al país de manera oficial. Es así que el Presidente volverá a ausentarse del país para viajar hasta el país de Macron.

El posteo de Villarruel generó tanta polémica que es menester recordarlo: "Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad"

Adorni sobre el "tour genocida"

La visita de cinco diputados libertarios (Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y Beltrán Benedit) a genocidas de la última Dictadura Militar conmocionó a los ciudadanos en particular y a las organizaciones de Derechos Humanos en general.

Consultado sobre ese tema, el vocero presidencial Manuel Adorni contestó: "No representan la totalidad del bloque ni del Poder Ejecutivo. Será un tema que deberá resolver el Poder Legislativo. Es un tema que nos excede", analizó y continuó: "Es un tema personal de cada diputado. Condenamos todo lo que está en contra de la ley. No nos metemos en la agenda de cada diputado".

Los Diputados que visitaron a represores

Los represores que recibieron la visita oficial fueron: Gerardo Arraez, Antonio Pernías, Agustín Oyarzabal Navarro, Honorio "el Pájaro" Martínez Ruiz, Juan Manuel Cordero "el Uruguayo", Miguel Ángel Britos, Mario "el Cura" Marcote, Adolfo Donda y el represor Alfredo Astiz, conocido como "el Ángel de la Muerte". Estela de Carlotto, Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo habló sobre esa visita y reflexionó: "Es una aberración porque lógicamente el que está detenido para cumplir condena por los delitos que cometió puede ser visitado por quien quiera", dijo y continuó: "Pero de ahí a invertir la historia, decir que ellos son los héroes, que mataron a quienes tenían que matar, esto ofende, molesta y duele, sobre todo el ejemplo que le dan a la juventud con estas mentiras".