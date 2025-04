Kueider se lavó las manos y responsabilizó al kirchnerismo: "No me perdonan haber votado la Ley Bases"

Edgardo Kueider, ex senador nacional y figura cercana al presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser detenido en Paraguay. La causa: cruzar la triple frontera con 200 mil dólares sin declarar.

En una entrevista concedida desde su prisión preventiva, Kueider intenta defenderse, argumentando que las denuncias en su contra son una represalia por su voto a favor de la Ley Bases. Kueider sostiene que su apoyo a esa ley fue un acto de convicción política, alineado con el nuevo gobierno de Milei.

Edgardo Kueider

Sin embargo, sus declaraciones dejan entrever una estrategia para desviar la atención de las acusaciones de lavado de dinero. Según él, las denuncias surgieron como parte de una maniobra del kirchnerismo para desestabilizar la administración actual.

El ex senador asegura que su decisión de apoyar la Ley Bases no fue más que un intento de no obstaculizar la gestión del gobierno democrático entrante. No obstante, las circunstancias alrededor de su arresto, especialmente el hallazgo de una suma considerable de dinero no declarado. La defensa de Kueider se centra en presentar las acusaciones como un ataque político más que como un reflejo de corrupción personal.

Edgardo Kueider a horas de ser detenido

En sus declaraciones a Radio Mitre, Kueider insiste en que las denuncias judiciales y mediáticas son parte de un esfuerzo concertado del kirchnerismo para socavar al gobierno de Milei. La insistencia de Kueider en que los 200 mil dólares no son resultado de un pago por su voto a favor de la Ley Bases añade otra capa a esta compleja trama. Asegura que el dinero proviene de " gastos reservados de la provincia que administraba ".

Las imágenes que muestran al libertario contando dinero junto a su secretaria han avivado aún más las críticas. Él afirma que estas fueron grabadas con cámaras instaladas por su propia orden, intentando así proyectar una imagen de transparencia y control.

Al senador nacional Edgardo Kueider lo encontraron en Paraguay con más 200 mil dólares y de 600 mil pesos que no había declarado.

Kueider también acusa al kirchnerismo de propagar rumores falsos sobre supuestos sobornos para la aprobación de la Ley Bases. Esta afirmación busca reforzar su posición como víctima de una campaña de desprestigio. El ex diputado también argumenta que está siendo castigado por evitar que se vote en contra de una ley crucial para el gobierno.

"Les sirve cuestionar todo lo que tenga que ver con el Gobierno. Me condenan porque impedí que se vote en contra esa ley y no me lo perdonan", dijo Edgardo Kueider que todavía está a la espera de una veredicto de la justicia.