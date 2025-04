Alberto Fernández, procesado por violencia de género: acusó a Yañez de mentir y denunció un uso político del caso

Un día después de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio en una extensa entrevista radial. Lo hizo en el programa Sin corbata, conducido por Antonio Fernández Llorente en Radio Splendid. Allí, se defendió con dureza, acusó a su ex pareja de actuar con "ingratitud" y "falsedad", denunció una maniobra judicial con fines políticos y cuestionó el rol del juez Julián Ercolini, quien instruye la causa. "La madre de mi hijo es una ingrata", afirmó sin rodeos el ex mandatario.

Al mismo tiempo, sostuvo que las propias amigas de Yañez aseguran que "se sacaba fotos que dijo que después iba a usar". En alusión a la imagen que circuló mostrando un moretón en el ojo de su expareja, el exmandatario aseguró: "Ese ojo negro nunca existió. Fue producto de una intervención estética. Lo confirmó el médico presidencial Saavedra y también el teléfono de la esteticista, donde se pactó la aplicación de plasma rico en plaquetas".

Fernández, que fue embargado por diez millones de pesos, negó haber ejercido violencia física y presentó dos denuncias contra Yañez: una por falso testimonio agravado y otra por amenazas coactivas. Según su versión, la denuncia original fue impulsada por una supuesta oferta millonaria que Yañez habría recibido de la periodista Sandra Borghi para grabar un documental. "Es un delirio, pero así fue. Me lo contó Fabiola. Nadie investigó si Borghi estuvo en España ni si existió ese ofrecimiento", sostuvo.

Además, describió a Yañez como una persona con una "enfermedad psiquiátrica de la cual deriva una adicción", aunque aclaró que no quería exponerla más por respeto, al ser la madre de su hijo Francisco. De hecho, denunció que actualmente tiene restricciones para comunicarse con el niño, a quien solo pudo hablarle el 11 de abril, en su cumpleaños: "No soy un padre irresponsable. Me preocupa que mi hijo esté a 12.000 kilómetros, sin familiares cerca, bajo el cuidado de una persona que no está bien".

En la entrevista, Fernández no ahorró críticas hacia la Justicia. Calificó como "parcial" el accionar del juez Ercolini y celebró el voto disidente del camarista Roberto Boico, quien consideró que no había elementos suficientes para sostener el procesamiento. "Boico hizo una pieza académica maravillosa. Debería leerse en Derecho Procesal. Plantea cosas que yo mismo me pregunto", elogió.

El ex presidente también apuntó contra su ex secretaria María Cantero, con quien Yañez compartió los chats que originaron la causa. "Dos psicóticas", calificó duramente a ambas. Según él, los intercambios entre Yañez y Cantero eran triviales y no reflejaban ninguna situación de violencia. "Después de que Fabiola le dice que yo la golpeaba, Cantero le responde que le encantó su vestido. Es todo muy llamativo", cuestionó.

En tono político, Fernández se refirió al impacto que esta causa tuvo sobre su figura pública y sobre las políticas de género que impulsó durante su gobierno. "Le sirvió mucho al Gobierno. No digo que hayan hecho la denuncia, pero esto les permitió ensuciarme, desacreditar todo lo que hice. Quedé como un cínico, como un hombre que le pega a una mujer. Y eso es mentira", afirmó.

Consultado sobre la interna peronista, Fernández volvió a referirse a su relación con Cristina Fernández de Kirchner. Aseguró que le fue leal, incluso cuando -según dijo- desde el Grupo Clarín le habrían pedido "entregarla". Aunque reconoció que la ex vicepresidenta "se portó mal" durante su mandato, evitó profundizar en el conflicto. "Con respeto, no quiero revivir eso", deslizó.

Sin embargo, aprovechó para respaldar con firmeza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, envuelto actualmente en tensiones con el kirchnerismo. "Le están haciendo lo que me hicieron a mí. Y pegarle a Kicillof es un suicidio. Tenemos el deber objetivo de cuidarlo, como a todos nuestros gobernadores y legisladores. No podemos maltratarnos entre nosotros", subrayó.

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar la pandemia. Fernández reivindicó la gestión sanitaria de su gobierno, elogió el acceso temprano a la vacuna Sputnik y dijo que la crisis reveló "lo injusto que es el mundo". Reconoció, sin embargo, el error de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de Yañez en pleno aislamiento. "Fue un gran error. No la organicé, pero debí suspenderla cuando vi lo que pasaba", admitió. En cuanto a los dichos del exministro Martín Guzmán sobre la utilidad política de la cuarentena, los relativizó: "Lo malinterpretaron. Nadie puede sacar rédito político de una tragedia así", sostuvo.

De esta manera, en una defensa cargada de acusaciones, contradicciones y afirmaciones personales, Alberto se mostró decidido a revertir el fallo que lo pone al borde de un juicio oral por violencia de género. Sostuvo su inocencia, denunció manipulación judicial y aseguró que su reputación fue usada como pieza de ataque político. Mientras tanto, la causa avanza, y el ex presidente apuesta a que la Justicia -o al menos una parte de ella- "empiece a ver lo que está pasando".