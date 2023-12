La CGT advirtió a Milei y Macri los acusó de ser "cómplices" del gobierno actual: "¡Así se van!"

A días de la asunción de Javier Milei como presidente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó este lunes a sus nuevas autoridades junto a la cúpula de la CGT y la CTA, en un "gesto de unidad de toda la clase trabajadora" para hacer frente a las propuestas del gobierno electo, que plantea "desregular la economía y el trabajo". Fue allí donde Pablo Moyano advirtió: "Vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle si quieren tocar los derechos".

Esto provocó que inmediatamente el ex presidente y flamante aliado del líder de La Libertad Avanza (LLA), Mauricio Macri, acudiera a sus redes sociales para criticar a los dirigentes de la CGT por "matonear" al gobierno electo. "Qué hipocresía ver a la CGT del Partido Justicialista y a los piqueteros terminar acompañando hasta el mismo final, sin una sola queja, a este gobierno catastrófico que se va con 4 millones de pobres más", escribió, contundente, el ex presidente.

Y siguió: "Y un récord tristísimo que ubica al 62,9% de los menores de 17 años en la pobreza. Guardemos en la memoria esta cifra inapelable: 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres, y de ellos 2,1 millones son indigentes. Así se van".

Para Macri, "esa misma CGT oficialista que guardó un silencio cómplice hasta hoy, ahora se envalentona y matonea al nuevo gobierno que aún ni siquiera empezó con su tarea". "Queda bien claro que nunca fue su intención defender los derechos de los trabajadores, solo pelean por sus negocios", sentenció.

El fundador del PRO no dudó en tildar de "hipócrita" al movimiento sindical y "a los piqueteros", luego de que Moyano le advirtiera al Gobierno de Milei que serán "los primeros que vamos a estar en la calle si quieren tocar los derechos", en referencia a una presunta reforma laboral que enviará al Congreso el partido libertario.

Las organizaciones que forman la UTEP y los dirigentes electos el pasado 29 de noviembre habían sido recibidos por la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el histórico Salón Felipe Vallese, en la calle Azopardo 802. Fue Héctor Daer quien ratificó "que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda" por estar o no sindicalizados y destacó que las organizaciones "sabemos el rol que tenemos en la sociedad y cuando nos organizamos lo hacemos para avanzar".

De acuerdo con Daer, el movimiento sindical busca "que no avancen sobre nosotros cuando las condiciones son adversas", para que "esa ley ómnibus no sea el ómnibus que nos pase por arriba a los trabajadores", dijo en referencia al paquete de iniciativas que el presidente electo prepara para enviar al Congreso. "Esto muestra que acá no hay enfrentamiento entre formalidad e informalidad porque todos queremos que se establezca que sea con trabajo digno y con derechos", consideró.

En sintonía, el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano dijo en referencia a las propuestas de ajuste de La Libertad Avanza: "Hace unos años estábamos en la calle contra la reforma laboral de (el expresidente) Mauricio Macri y hoy no solo nos vuelve a gobernar el macrismo sino también el menemismo".

En ese sentido celebró "esta reunión que es el principio de la unidad que también se va a dar en la calle" y propuso dialogar también con los gobernadores "a ver qué van a hacer cuando los empiecen a apretar y tengan que elegir si están con los trabajadores o con los empresarios".



En su discurso, el dirigente de UTEP aseguró que "en la Argentina que viene la unidad va a ser fundamental" y llamó a "no enojarnos con el pueblo cuando nos da enseñanzas" en referencia al resultado del ballotage en el que triunfó la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel por sobre la dupla Sergio Massa y Agustín Rossi.

"No vamos a poder recuperar más el Gobierno si no hacemos una autocrítica porque creemos en un proyecto de país diferente y no nos puede dividir ninguna coyuntura política", aseguró el secretario general electo.

Asimismo destacó la "creatividad política para resolver problemas" que se plantean desde las organizaciones del campo popular y confirmó que "más allá de que a la política y a la Justicia no le guste, ahí vamos a seguir reclamando techo, tierra y trabajo".