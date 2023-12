¿Previaje? ¡Afuera!: desde la Libertad Avanza aseguraron que darán por terminado el programa por falta de dinero

¿Viajar con ayuda del Estado? ¡Afuera! Ese es el pensamiento actual de Javier Milei y lo que buscará realizar en el Ministerio de Turismo a partir del 10 de diciembre cuando asuma como presidente electo, con respecto al tan utilizado Previaje. Es que, según el libertario, aquel programa hecho para vacacionar genera "gastos" y ya "no hay dinero" para que pueda seguir manteniéndose de pie.

Javier Milei

Fue a partir de la pandemia por Conoravirus que se implementó el programa Previaje con el objetivo principal de poder ayudar a que las personas puedan viajar de vacaciones para descansar después de haber estado casi seis meses viviendo en cuarentena y además, para volver a mantener activo el ingreso de los empresarios dedicados al turismo. En síntesis, el Estado presente para que todos puedan acceder al derecho de la recreación.

Desde que este mismo se implementó, en el año 2020, ya se movilizaron más de 7 millones de turistas y el impacto económico fue de 548 mil millones de pesos que fueron directamente inyectados en las economías locales, según indicaron fuentes oficiales del Turismo de la nación.

Sin embargo, todo parece indicar que el Previaje, que se basa en la devolución del 50% de los gastos ejecutados en comida, alojamiento y pasajes, no continuará por decisión del presidente electo, que a partir del 10 de diciembre aseguró realizar "ajustes" con el fin de que no se siga gastando dinero.

Vacaciones Lago Puelo

Cuando parecía que con la llegada de un nuevo verano se iba a ver reflejado el Previaje número 6, fuentes oficiales del búnker de La Libertad Avanza afirmaron que el programa no continuará por el motivo de que "No hay plata" para que siga adelante. Aun así, hasta el momento no se planteó dentro del Ministerio de Turismo, dado que Matías Lammens, que dejará de ocupar el cargo de ministro, aún no tiene reemplazo.

Esta decisión ya se veía venir, debido a que la semana anterior, el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, manifestó querer que el programa siga adelante y en caso de que Milei no quiera, ver la forma de poder implementarlo con otro nombre.

"El Previaje es un gran programa. A través de él se puso ayudar y luego incentivar al turismo en temporada tradicionalmente baja. Veremos si se puede implementar, si le podemos dar continuidad o con otro nombre", sugirió y agregó: "Destaco la gestión del Ministerio de Turismo y Deportes y por eso, pidió previsibilidad al gobierno de Milei para poder sostener el lugar que el turismo ha adquirido en la economía nacional".

En esa misma línea, aseguró que en caso de que sea eliminado, el "Previaje va a estar vigente en el corazón del turismo nacional, porque ha sido un gran programa". En cuanto a quienes asuman en el nuevo gobierno a cargo del Ministerio de Turismo, indicó: "se van a encontrar con un sector que habla de números, con un sector que habla de estadísticas de economía, con un sector que representa más de nueve puntos del PBI, con un sector que sólo tiene ganas de seguir creciendo y que todo lo que se construyó no se detenga, que esa gran estructura sólida turística que tenemos hoy, siga para arriba".

Por último, resaltó: "Estamos dejando una base sólida en el sector y un sector que no tiene techo. Hay que seguir en esa línea, administre quien administre a nivel nacional y después, sin banderías, con madurez y el entendimiento entre todos con un fin común y no un fin personal".