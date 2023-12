La contundente chicana de Pagano al peronismo: "Hoy es un verdadero día mileísta"

Era 17 de Octubre de 1945, había un sol radiante, un verdadero clima espectacular, y se llevaba a cabo una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. A partir de este hecho histórico de unión entre los sectores populares fue que surgió una de las frases más pronunciadas en la política, sobre todo dentro del seno del peronismo: "Hoy es un día peronista". La misma fue pronunciada por primera vez por Luis Elías Sojit, un locutor deportivo que se especializaba en automovilismo, y se utiliza cuando el sol brilla y el cielo luce un tono celeste porteño, que hace juego con la bandera del país.

Fue esta frase la que usó la diputada por la Libertad Avanza (LLA), Marcelo Pagano, para chicanear al gobierno saliente y apuntar contra el peronismo. "Bueno, tenemos mucha expectativa a este día soleado que esperemos que de ahora en adelante digan ´los días mileístas´ y cambiemos algunos dichos cuando hay sol y está tan lindo. Ahora hablando seriamente me parece que hoy es un día de emoción, es un día festivo, es un día donde la gente está cumpliendo con la consigna que había pedido Javier", dijo.

La periodista se detuvo a hablar con los distintos medios presentes antes de ingresar a la Asamblea Legislativa y con todos usó esa frase que, desde ahora, buscará instalar durante los próximos cuatro años cuando haya un sol radiante y buen clima: "Hoy es un verdadero día mileísta". "Hoy es un día para celebrar, para celebrar también este acto de democracia que significa un paso de mando presidencial", agregó la conductora, hoy devenida en legisladora.

Consultada sobre si la famosa "dolarización" que tanto prometió Javier Milei durante la campaña electoral se había "esfumado", Pagano fue contundente y aclaró: "Yo no tengo información de que se haya esfumado nada". "Yo creo que la relación con la oposición empezó muy bien porque vos fijate que nosotros logramos mediante un acuerdo parlamentario en la Cámara de Diputados ungir como presidente a Martín Menem", agregó.

Y sumó: "Nos daban los votos únicamente de nuestro bloque y se hizo una alianza, y creo que todos tuvieron determinación y la coherencia absoluta de respetar que más allá de no tener la mayoría parlamentaria dentro del bloque se entiende que es la línea de mando presidencial y se entiende que por tradición debía ser un hombre o una mujer de la Libertad de Avanza. Finalmente fue Martín Menem. Espero que para un montón de medidas que queremos tomar exista esa misma premisa de coherencia".

Finalmente, la diputada advirtió que no se preocuparía por la derogación de algunas leyes que prometen restarle derechos a las minorías, sino que pondría principal atención a "discutir cómo hacemos para salir del descalabro económico que nos han dejado, de cuál vamos a escuchar detalles ahora en boca de Javier Milei". "Me preocuparía porque los sueldos no alcanzan y porque la inflación está sumamente desbordada. El único que tiene el detalle fino de esas medidas es Milei", cerró.