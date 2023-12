"¡Uh, pobre señora!": la reacción de Cúneo Libarona tras la caída de una mujer en vivo

Javier Milei, asumirá oficialmente este domingo como presidente y le tomará juramento a los nueve ministros que lo acompañarán en la gestión, luego de reducir las 18 carteras que componían el Poder Ejecutivo, como parte de un plan de reforma del Estado.

Mariano Cuneo Libarona será ministro de Justicia

Si bien el evento oficial de jura se desarrollará desde las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, uno de los primeros en decir presente fue el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona, quien cobró notoriedad en la década de 1990 al asumir la defensa legal de Guillermo Coppola, quien estará al frente del Ministerio de Justicia. También representó legalmente a los hermanos Amira y Emir Yoma, ex cuñados del ex mandatario Carlos Menem, entre otras figuras de la vida pública.

Antes de ingresar al Congreso, el flamante ministro de Justicia advirtió que su intención es la de "mejorar al país". "Que la gente vea que tengamos una justicia fantástica. Sería una justicia que la gente requiere una sed de justicia y que reciba justicia, y que tenga la sensación de que realmente estamos trabajando mucho a ese fin. Nosotros somos servidores del pueblo. Bueno, vamos precisamente a eso", intentó explicar cuando fue consultado sobre el significado de "justicia fantástica".

Con palabras muy acotadas y un testimonio medido, Cúneo Libarona intentaba sortear a la decena de periodistas que lo rodeaban. "La relación con la Corte será cordial y respetuosa. Conforme a la constitución. Pieza número uno....", dijo antes de ser interrumpido por un insólito accidente. "¡Uh cuidado¡ pobre señora", lanzó. De acuerdo con los conductores de C5N, debido al veloz avance del ministro y la insistencia por conseguir su palabra, se trastabilló una de las periodistas que lo rodeaba.

"¡Se acaba de caer un colega!", describieron los conductores de la señal de noticias. "Estamos en un país... La corte, respeto, cordialidad, independencia. Que trabajen. Y el país, estamos muy mal. Vamos a hacer el mayor esfuerzo con un equipo increíble, un gran presidente, con mucho conocimiento y mucha energía, nna magnífica vicepresidente. Yo miro el equipo y realmente es de lujo. Vamos a hacer el máximo esfuerzo por sacar al país", advirtió.

Mariano Cúneo Libarona

Finalmente y al ser consultado sobre cuáles serán las primeras medidas a tomar, el abogado sólo atinó a decir "de todo" y le pidió a los periodistas presentes que lo dejaran entrar al Congreso. "Yo los respeté con todo cariño. Me quedé. No tengo disposición. Toda la información se va a canalizar a través de un grupo. Les pido de la misma manera que me respeten y me dejen ingresar, por favor", concluyó el designado ministro de Justicia de Milei.