La Fraternidad adelantó que el 1° de marzo tampoco habrá trenes: "¿Hasta cuándo vamos a seguir con el diálogo?"

"¿Hasta cuándo vamos a seguir con el diálogo?", preguntó retóricamente el Omar Maturano, líder del gremio La Fraternidad que nuclea a los y las trabajadoras ferroviarias. Fue en la conferencia de prensa que brindó en medio de la medida de fuerza que tiene sin actividad a los cinco ramales de Trenes Argentinos.

Maturano habló horas después de que el vocero presidencial tildara a la fuerza de trabajadores organizados como "cavernícolas" por haber parado. Lo cierto es que si se mira desde la óptica de los ferroviarios, la situación es diferente: hace seis meses tienen los salarios congelados perdiendo así el poder real en un 40%.

En este contexto, Maturano no confirmó pero sí deslizó que si la situación no mejor, habrá nuevas medidas de fuerza para febrero; además lanzó una clara advertencia: "Cada conductor y cada ayudante perteneciente al sindicato de la fraternidad y afiliado, se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio, conmemorando el 1° de marzo del año 1948 cuando el general (Juan Domingo) Perón nacionalizó los carriles".

Así las cosas, Maturano confirmó que el 1° de marzo los trabajadores de La Fraternidad no brindarán servicio durante todo el día y confirmó "dejar las manos sueltas, o un mandato libre, de tomar la medida que crea conveniente en el mes de febrero".

Comunicado del paro para el 28 de enero

Fuertemente atacado por la medida de parar desde las arcas del Estado, Maturano no dio ni un paso atrás y se hizo cargo: "Yo estoy de acuerdo, me parece que en el plenario el único que estaba yo era yo que usara mi nombre y me pusieran como responsable", dijo y continuó: "Pero para que nos midamos con la misma cara, cuando haya demoras, cuando haya cancelaciones, cuando haya accidentes también deberemos poner en esos carteles indicadores, los nombres de los responsables", expresó contundente.

Sobre los planteos del gobierno de La Libertad Avanza en donde se visibilizó la pérdida de dinero para el Estado, Maturano cantó retruco: "Yo creo que hoy perjudicamos muchísimo mas a la gente que salió a buscar trabajo, que están desocupados o que están suspendidos, que a los compañeros y compañeras que tienen trabajo".

Omar Maturano

Sin embargo, se vio al sindicalista con ansias de diálogo: "(Los miembros del gobierno) Deben llamar a un diálogo social para buscar una salida cómoda para el pueblo argentino a los ajustes que se vienen haciendo, a los problemas que tienen los jubilados, a los problemas que tiene la educación pública, a los problemas que tiene la salud".

En la misma línea, explicó: "Si debemos apoyar a este Gobierno, lo vamos a apoyar, pero nos debe escuchar y tiene la obligación de escuchar porque estamos en plena democracia y en pleno derecho de ejercer cualquier medida de fuerza después de haber cumplido con la ley".

Paro de trenes para el 1° de marzo

Maturano expresó que desde La Fraternidad "no estamos extorsionando y nunca fuimos extorsionadores" y, en respuesta a eso, replicó: "Los extorsionadores son los empresarios, que aumentan los precios. Los políticos, que imponen los aumentos por su cuenta (...) acá siempre buscamos las consecuencias. ¿Por qué no hablamos de las causas que nos llevan a tomar esta medida?, a estar 7 meses con los salarios congelados", cuestionó.

Omar Maturano también le tiró un palito a la Confederación General del Trabajo (CGT): "Seis meses dialogando y no hay una propuesta seria que puedan aceptar los trabajadores. La CGT también está dispuesta al diálogo, por algo los dirigentes sindicales son dialoguistas. ¿Pero hasta cuándo vamos a seguir con el diálogo", disparó.