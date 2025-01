Errático, Adorni quiso defender a Milei y se vio obligado a dar explicaciones: "No somos un grupo de cavernícolas"

Manuel Adorni tuvo que poner el cuerpo en Casa Rosada tras el momento más álgido de violencia de Javier Milei contra el colectivo LGBT y los derechos proteccionistas para mujeres y disidencias que atacó en el Foro Económico de Davos.

En su conferencia de prensa -que no brindaba hace varias semanas- aclaró que los libertarios "no son cavernícolas" cuando le preguntaron sobre los dichos de MIlie en X que dijo que iría "a buscar" a "los zurdos" hasta en el último rincón del mundo. El vocero presidencial tuvo que tomarse un tiempo y contestar una por una las punzantes preguntas de los trabajadores de prensa.

Manuel Adorni

"Nosotros entendemos y es parte de nuestra agenda eliminar o batallar contra cualquier vestigio de las ideologías de izquierda. Desde lo ideológico es muy importante. Porque el trasfondo de la izquierda es quedarse con tu propiedad privada, con tu casa, con tu empresa o con tu producido", dijo el vocero presidencial y cargó: "Pensar que el perseguir a o los iremos a buscar significa efectivamente una cuestión cavernícola. Hemos demostrado que si hay algo que no somos es un grupo de cavernícolas ", aclaró.

En la misma tónica, quiso ir en contra del sindicato de La Fraternidad que llamó a asamblea y medidas de fuerza para adelantar el plan de acción de cara al 2025 tras rechazar la oferta de aumento de salario del 3% que brindó el gobierno libertario. Sobre esto, Adorni expresó: "Somos gente que queremos el progreso, que Argentina finalmente despegue de todos los cavernícolas. De todos estos personajes que un día hacen un paro de trenes . O de aquellos que toman el Gobierno y te lo destruyen con las banderas de la justicia social, del feminismo y las banderas de otro montón de conceptos que pueden estar cargadas de buenas intenciones", dijo.

Paro de trenes para el 28 de enero

Adorni no tuvo miedo de enredarse y terminó haciéndolo mezclando el paro de trenes con la defensa de los Derechos Humanos que reclama el colectivo LGBT: "Cualquier defensa de un derecho, como el derecho a la vida, es totalmente genuina. Cualquier muestra de defender derechos elementales, vamos a estar de ese lado", dijo y siguió: "Nosotros no vamos a permitir que detrás de una defensa de una causa noble, como bien puede ser un colectivo, no importa, femenino o LGBT, haya un negocio".

Además, le tiró un palo a la administración de Alberto Fernández que inauguró el ministerio de Mujeres, Géneros y DIversidad: "Como quedó demostrado con el Ministerio de las Mujeres, un gran negocio de 200 o 300 millones de dólares por año que lo único que no hacía era defender a las mujeres. La causa era noble pero detrás había una corporación política amparada en el Estado y los supuestos derechos de las minorías y sólo le robaban a los contribuyentes", dijo contundente.

Sobre los dichos de Milei per se, explicó que en realidad "hubo muchas interpretaciones maliciosas, pero como liberales respetamos las decisiones en todos los ámbitos de las personas, incluso en cuestiones de género".

Además, quiso salvar las papas de Javier Milei que quedó en el ojo de la tormenta: "El Presidente mencionó un caso puntual de una pareja homosexual de americanos que adoptó a un niño y cometió ese delito". Y también aclaró: "El problema está en que detrás de una causa noble, como puede ser la elección sexual y adoptar un niño, puede haber acto de perversión como el abuso . Milei simplemente marcó su rechazo a que un sector de la izquierda utilice una causa muy genuina y de mucha humanidad detrás de un negocio".

Para terminar con el incómodo tema, Manuel Adorni desplegó sus armas de defensa para dejar bien parado al presidente de las fuerzas del cielo: "Dijeron muchas barbaridades: que Milei persigue a las minorías, que desprotege a las mujeres, que imita a países como Irán... Él siempre defendió que las personas puedan ejercer sus libertades, dentro de las cuales también puede estar tu elección sexual. El Presidente va a defender que cada uno defienda lo que quiera; lo que no vamos a permitir son las versiones extremas de la ideología que avala comportamientos aberrantes".