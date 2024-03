"Lago Escondido, soberanía en juego": el documental que destapa los intereses de la Corona británica en la Patagonia

Camilo Gómez Montero nació en Corrientes, pero le llamó poderosamente la atención la situación que acontecía a 1600 kilómetros al sur del país: el maravilloso, oculto y codiciado Lago Escondido fue apropiado por las garras británicas del empresario Joe Lewis que no sólo cerró la entrada pública al lugar, sino que instaló una patota que golpea y persigue a quienes año a año peregrinan hasta ahí para pedir la devolución de esos más de 500 kilómetros robados al Estado argentino.

Joe Lewis

Desde las hermosísimas tierras de Corrientes, Camilo vio cómo Jorge Rachid -uno de los caminantes- había desaparecido en la travesía por medio de los agrestes territorios de la Patagonia y fue eso mismo lo que lo aventuró a llegar hasta allí con sus cámaras y equipo técnico, que dejaron registrado quiénes y cómo son quienes llegan hasta el lago Escondido y, cómo son y quiénes son los que los esperan con violencia paraestatal protegiendo en nombre de la Corona inglesa los intereses del empresario británico.

La película que quedó como resumen de aquellos días se llama "Lago Escondido, soberanía en juego" y fue estrenada en el Festival de Cine de Pehuajó, lugar de resistencia y militancia cultural en medio de la era de gobierno de Javier Milei.

Camilo Gómez Montero, director de "Lago Escondido, soberanía en juego"

En diálogo con BigBang, Camilo contó que se presentará por toda Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que los y las argentinas conozcan la angustiante y preocupante historia que envuelve los intereses políticos y económicos neoliberales que, a su vez se resiste con lucha, paciencia y caminatas pacíficas contra esos grandes magnates ingleses.

-¿Para qué rodaron este documental?

-Hace exactamente dos años atrás estaba en mi casa y escucho por la radio que a un grupo de argentinas y argentinos les habían cortado el paso unos matones al servicio del británico Joe Lewis en la zona del lago Soberanía, que es anterior al Lago Escondido en la Cordillera de los Andes en el límite con Chile.

En ese momento, se había producido algún tipo de cerco allí sobre estos argentinos y se había perdido contacto con ellos; entre ellos se encontraba el médico sanitarista y militante Jorge Rachid.

Jorge Rachid tuvo que ser trasladado en helicóptero desde Lago Escondido

La noticia me conmovió profundamente porque entrevisté a Rachid con la película que hicimos antes -"Buscando al comandante Andresito" que es un originario guaraní, que luchó con José Artigas defendiendo la frontera de las invasiones portuguesas en los años de 1810- entonces, se creó un vínculo con él, lo cual me sensibilizó aún más cuando me enteré que se había perdido contacto con él en la montaña.

Entonces dije "el año que viene tengo que ir". Es por eso que hicimos una película que visibiliza qué es lo que pasa en Lago Escondido y quiénes son estos argentinos y argentinas que, por amor a su patria están allí luchando contra intereses extranjeros.

-¿Cuál ha sido tu primera sensación al recorrer esas 12 mil hectáreas que se ha apropiado Joe Lewis?

-Hay países en el mundo que no tienen 12.000 hectáreas. Es impresionante el tamaño de lo que se apropió infringiendo toda la normativa argentina que indica que no se puede vender a extranjeros tierras en zona de frontera; y esto es zona de frontera: porque está a 5km con Chile. Esto viola totalmente nuestra propia legislación.

Imágenes del documental "Lago Escondido, soberanía en juego"

Yo soy del litoral, de la otra punta. El paisaje es un personaje más de la película. Es estremecedor, estos paisajes patagónicos realmente me conmueven muchísimo y estar allí marchando con argentinos que están haciendo un camino de montaña que dura 10 días en los que hay que ir con mochilas, con kayaks... Fue impresionante.

-¿Cómo es la logística para la travesía a Lago Escondido?

La marcha que se hace año a año al Lago Escondido se organiza a través de FIPCA (Fundación interactiva para promover la cultura del agua), que es liderada por un militar marino retirado Julio Urien, que fue uno de los militares argentinos que estuvo en contra de la Dictadura. De hecho, estuvo ocho años detenido por no estar de acuerdo con la desaparición de personas, la tortura y que después luchó por el retorno de la democracia.

Ellos se ocupan de organizar estas marchas, que se integran por ciudadanos argentinos y argentinas de todo el país. Cada uno paga su pasaje, paga su comida y paga una inscripción para comprar los elementos para la marcha.

Las peregrinaciones duran alrededor de 10 días hasta llegar al Lago Escondido

Allí se organizan dos columnas: una que va por la montaña y otra que se presenta en la entrada del camino de Tacuifí. Esa última vía es el camino público, el camino que históricamente utilizaron los pueblos originarios, lugar donde los argentinos entraban libremente al Lago hasta que vino este británico y lo clausuró; ahí hay un primer grupo que hace una manifestación.

En paralelo, hay un grupo de 60 argentinos más que van por el camino de montaña, porque el inglés dice que: "El que quiera llegar al Lago Escondido, que haga el camino de montaña".

Las caminatas hasta el Lago se dan en un marco pacífico y de lucha genuina

Pues bien, el camino de montaña no es para cualquiera, es para quien tenga las zapatillas correctas, la mochila para llevar 25 o 30 kilos, entrenamiento, disponibilidad para transportar carpas... todo esto se ve en la película.

Pero además, con el agregado de que quienes osan hacer ese camino, no son bienvenidos por el británico Lewis y sus hombres, que en realidad son argentinos-cipayos al servicio de un británico, y que están allí dispuestos a molerte a palos si se te ocurre ingresar a esa zona.

De noche te hacen la vida imposible: te iluminan con esos tremendos faroles que se usan para iluminar estadios, te encienden motosierras junto a las carpas, te tiran piedras sobre las mismas y todo con una gran violencia.

-¿Cómo ha sido encontrarse con ese grupo de paramilitares en la montaña?

Nuestros líderes en la montaña nos indicaron no caer en ningún tipo de violencia, ni provocación. Nosotros no podíamos responder; si uno se encontraba en una situación de esas y se comía algún piedrazo no se podía contestar.

Nosotros teníamos que ir de forma pacífica, plantear este problema a los argentinos, que los argentinos sepan que somos extranjeros dentro de nuestro propio país. Los tipos te dicen de frente "esto es territorio de la corona británica", con esa propia terminología.

Esta es la mansión de Joe Lewis en el Lago Escondido

Estos tipos que entre otras cosas han castigado a ocho compañeros y compañeras en el camino de Tacuifí: hay compañeros a los que le han roto la cabeza, les han roto una pierna, han terminado hospitalizados, les han tirado caballos.

-¿Cómo fue el cuerpo a cuerpo al encontrarse con esos compatriotas-cipayos?

Es muy triste verlo. Yo nunca había visto el cipayaje de cuerpo presente. Son compatriotas que están al servicio de este británico; ellos se ponen con banderas argentinas y lo que están haciendo es evitar el ingreso de un argentino a un espacio público.

Pero no solamente son estos hombres que te muelen a palos; la película muestra quiénes son los abogados de Joe Lewis que también están allí, que también son argentinos y que son el brazo legal que tiene Lewis en el país.

Los caminantes se encuentran cara a cara con los matones de Lewis

Cuando cuando nos vieron marchar con rumbo al Lago Escondido, ellos te reciben, te dicen, 'sean bienvenidos' muy gentilmente pero resulta que cuando vos ingresás, de noche tenés la toda esa violencia que describí por el solo hecho de tener una carpa al borde de un lago.

-Parece una película de terror...

-Parece una película surrealista.. y si no lo ves y te lo cuentan realmente no lo podés creer. Además hay un dato que no muchos conocen: a lo ancho del país, y si se fuera hacia la otra punta de la Argentina, hacia el Atlántico está el Paralelo 42; justo sobre ese paralelo, Joe Lewis tiene una pista de aterrizaje propia. El lugar se llama Bahía Dorada que es una pista tan grande como la Aeroparque en Buenos Aires.

Bahía Dorada, el espacio argentino donde Joe Lewis tiene una pista de aterrizaje propia

La pista no está monitoreada por Argentina, no hay radares y no es casual: estás exactamente a una hora y media de vuelo de las Islas Malvinas, donde la OTAN tiene una base militar propia.

Si uno lo ve esto desde un punto de vista geopolítico es muy grave. Por eso nosotros a la película, le pusimos de nombre "Lago Escondido, soberanía en juego".

-¿Cómo es trabajar en la industria del cine en la era de Milei?

-El ataque y la desfinanciación, es sencillamente porque no les gusta que se produzcan películas en la Argentina, no les gusta que se cuente la historia de nuestro país, no les gusta que dejemos un testimonio como el que estamos dejando nosotros en esta película. Este testimonio va a abrir los ojos de muchísimos argentinos ante la gravedad de un problema como es el de entregar la tierra a los extranjeros.

El ataque contra la cultura, contra el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto de Cine ,no tiene nada que ver con que el país hoy esté en la miseria en la que está.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

Atacan a estos sectores culturales, porque realmente les molesta, les jode que la gente se ponga a pensar y a evaluar, qué es lo que está pasando y cómo podemos construir un país mejor y con lugar para todos y para todas.

Decía Leonardo Favio que la verdadera función del cine es dar testimonio y ser memoria. Esa es la verdadera en función del del cine y es un cine que además es valorado en el extranjero; el problema es que lo que buscan cuando desfinancian, es que se pierda esa mirada federal, que no se conozcan las historias que tienen que ver con la riqueza cultural de este país.

Ola de despidos en el INCAA

Necesitamos un cine que dé posibilidades a todos los cineastas del país e insisto y esto que quede bien claro: no le estamos sacando un peso a un hospital o a un jubilado; en todo caso al jubilado y al hospital se la están sacando otros que hablaban de "castas" y que ahora se consolidan como una casta que está empobreciendo al pueblo argentino.

-¿Qué esperás que genere la película en los espectadores?

Nosotros esperamos, humildemente, que la película toque el corazón de argentinos y argentinas que puedan no estar al tanto del detalle de lo que está pasando allí, para abrirle los ojos del peligro que significa un enclave británico y colonial en este momento nuestro territorio nacional.

Y que por ahí algún argentino pueda sentir lo mismo que me pasó a mí en la montaña: se me corrió una lágrima, soy sincero. El amor mueve un montón de cosas en la vida y en este caso querer al país es algo real, que se puede palpar, como dice Calle 13 "el que no ama a su Patria, no quiere a su madre".

"Los lagos son del pueblo", imágenes del documental "Lago Escondido, soberanía en juego"

Yo amo a mi país y quiero un país mejor, así que espero que sientan la misma emoción que yo sentí en esa montaña, al lado de un combatiente de Malvinas que hoy, tantos años después, sigue luchando en contra de los intereses británicos.

Ojalá que la película logre transmitir eso, decirle a la ciudadanía, que esto está pasando y que es importante que tomemos conciencia, que abramos los ojos.

Dónde ver "Lago Escondido, Soberanía en Juego"