Milei se la picanteó a Morales, amenazó por si no sale el DNU y aseguró: "Las cosas están funcionando"

El presidente Javier Milei fue atacado a preguntas sobre el salario de los trabajadores y titubeó al responder: "Creemos que cuando nosotros abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de la actividad económica, el salario va a empezar a ganar fuertemente. Al margen de que en dólares ha subido mucho con la caída". Es que es la clase media la que ahora verá licuados sus ingresos con la caída de los intereses en plazos fijos.

A esas personas les habló Milei a través del programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre. "Si se fija, los que quedaron en pesos ganaron un montón porque capturaron altas tasas en pesos y el dólar cayó con lo cual hoy Argentina es un negocio enorme. Fíjese que los bonos en Argentina, cuando nosotros asumimos estaban en 18 dólares y ahora están en 48 dólares", dijo y contundentemente terminó: "Las cosas están funcionando".

Dinero argentino

Otra pregunta del panel que lo puso bastante nervioso fue ni más ni menos que quién paga el ajuste. La respuesta para cualquier trabajador sería que son los jubilados y la población que va a su puesto laboral diariamente; sin embargo, para el presidente, la situación es exponencialmente diferente: "Eso no es así, la mayor carga del ajuste, más del 60% del ajuste, está recayendo sobre la casta política".

Y, vanagloriándose del achicamiento del Estado, dijo: "Llevamos a la mitad la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías y direcciones. No solo eso, echamos a 50 mil empleados públicos, cortamos 10 mil contratos, bajamos 200 mil programas sociales mal asignados, eliminamos la obra pública de cuajo, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Entonces no es que no hicimos el ajuste, hicimos un tremendo ajuste sobre la política; cortamos con beneficios de casta como los autos, como los teléfonos celulares. Son todas cosas que terminan sumando".

Javier Milei se enorgulleció de los despidos en el Estado

No conforme con ello, también infló el pecho para hablar sobre la reducción en presupuestos que impactan directamente en políticas públicas para los y las argentinas: "A cada uno de los Ministerios se le emprendió un ajuste del 10% de su gasto con lo que se ha hecho un ajuste feroz. Fíjese cómo se quejan las provincias. El gasto público en términos reales cayó en un 36% en el mes de febrero. Por lo tanto, se está haciendo un ajuste muy fuerte principalmente en el sector privado".

Además, habló una vez más de la "pesada herencia": "Una de las cosas que nosotros hemos eliminado es el señoreaje, que es una verdadera estafa. Es la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal que a la luz de lo que fue el último año del kirchnerismo, fueron 13 puntos del PBI; eso se lo estamos devolviendo a los argentinos de bien. No están tendiendo en cuenta lo que vendría a ser la sustitución de impuestos" y, para salir airoso de la incómoda pregunta, expresó: "Yo no tengo la culpa de que haya muchos economistas de pésima calidad en Argentina que no saben hacer bien las cuentas".

El plan de ajuste fiscal fue puesto en marcha por Luis Caputo

Milei fue cuestionado también por la situación de aumentos exponenciales en las obras sociales que desregularon sus precios y no tienen control estatal. El presidente dio vuelta la tortilla y aseguró: "Duplicamos la Tarjeta Alimentar, duplicamos la Asignación Universal por Hijo, duplicamos lo que tiene que ver con la asistencia a las embarazadas, cuadruplicamos la asistencia para que los chicos puedan contar con útiles para ir al colegio, hizo un programa que le llegó a 7 millones 300 mil chicos".

Y, volviendo a la pregunta original disparó: "Estamos trabajando con una asistencia social muy fuerte. No solo eso sino que además en el tema de las prepagas, nosotros creemos en la libertad de precios. Usted no lo pagaba con el aumento de precios, lo pagaba con una degradación de la calidad, esto es lo que va a abrir la posibilidad de que cuando usted paga, pague acorde a la necesidad. Usted va estar pagando acorde a la necesidad".

El DNU: suspenso y dramatismo

Será el jueves 14 de mayo el día más picante para el gobierno libertario en el que se tratará el DNU 70/2023 que desregula la economía. Se sabe en los pasillos del Senado que esa disposición libertaria sería rechazada por la Comisión Bicameral que dejaría en offside al oficialismo.

Sobre esto, a Milei no le tembló la voz para hablar sobre ese posible rechazo: "Servirá para dejar en evidencia quiénes están a favor del cambio en Argentina y quiénes están en contra", dijo y añadió: "El DNU es muy simple. En Argentina se han dado miles de DNUs y nunca hubo un problema para aprobarlos o tratarlos. Siempre los DNU han cercenado libertades individuales, avanzar sobre el derecho de propiedad, todas cosas contrarias al espíritu de la Constitución. Nosotros en el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos, proponemos ir a estructuras del mercado más competitivas, proponemos terminar con los robos de la política, este último punto a la política la pone muy nerviosa".

Victoria Villarruel tuvo que ceder antes las presiones de la oposición y se tratará el DNU.

Y volvió al mismo punto: "Servirá como principio de revelación para saber de qué lado están los políticos. Si del lado de los argentinos del bien o del lado de los delincuentes".

Antes de dejarse vencer, criticó fuertemente al radicalismo: "Leo el comunicado de la UCR: es interesante porque habla, hace toda una defensa institucional a favor de la Constitución, ellos que fueron aparte de la Ley de Góndolas, parte de la Ley de Alquileres, parte de la Ley de Abastecimiento. Yo hago una pregunta '¿me pueden explicar en qué parte de la Constitución está que un gobernador como es el caso de (Gerardo) Morales porque dos chicos por Twitter le dijeron cornudo los meta presos?'. Son muy institucionales para defender negocios turbios de la política, pero al momento de defender la verdadera Constitución, hacen silencio", expresó Milei picanteando al gobierno jujeño.

Además, fue evidente que habrá persecución política si se rechaza el DNU: "Si usted tiene un Congreso que pone por encima de todo sus privilegios de casta por encima de todos los argentinos, son las reglas de juego. Se corregirá en 2025 cuando la gente tenga que votar y vea quiénes son los delincuentes que están a favor de mantener el status quo y los privilegios de casta y los que quieren verdaderamente el cambio. Ahí no se van a poder equivocar".

Para terminar con el incomodísimo tema, explicó casi exaltado: "De un lado quedan los orcos y por otro lado hay un montón de mentirosos que se disfrazaron con que quieren el cambio y lo que quieren es el status quo con mejores, son una suerte de peronistas pero cobardes".

Rosario entre el narcotráfico y los libertarios

La ciudad de Rosario vive momentos críticos de peleas entre el gobierno libertario que comanda las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Bullrich que empezó una pseudo-guerra contra los narcotraficantes de las calles de este lugar.

Claro que antes de responder, Milei hizo cargo a la fuerza socialista del duro presente que están viviendo: "No es un problema de hoy se generó desde el narco-socialismo", dijo y agregó: "Poner socialistas en el gobierno nunca es gratis, no solo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan. Para entender el desastre que tiene hoy Rosario".

Sobre las reformas que impulsarían en el sistema carcelario, Milei adelantó: "Nosotros hemos avanzado con reformar el sistema acusatorio. Es parte de las reformas que hemos enviado y que hubo que quitar porque el Congreso decidió ponerse del lado de los delincuentes. De hecho los socialistas votaron a favor de los delincuentes" y agregó: "Estamos trabajando en el equipamiento de las fuerzas y estamos trabajando en un rearmado legal para que las fuerzas puedan actuar y que se sientan apoyados".

Una novedad fue la compra y venta de los terrenos en los que están construidas las cárceles argentinas: "Estamos pensando en desarrollar cárceles, uno de los puntos es que las cárceles están en el medio de la ciudad. Entonces básicamente estamos pensando en vender esas cárceles por su valor inmobiliario y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Estamos trabajando en construir cárceles privadas".