Larroque sobre la Ley Ómnibus: "No se sabe si fue por impericia o fue lo que el Presidente buscó"

Javier Milei propuso venganza y sangre a quienes votaron en contra del megaproyecto de ley que, según los libertarios es el camino para recuperar la libertad del pueblo. Las opiniones no dejan de pulular y esta vez, fijó postura Andrés Larroque que oficia como ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Lo primero que dijo Larroque en diálogo con Radio 10 fue: "Esta ley Ómnibus se cayó y uno no sabe si fue por impericia o fue lo que el Presidente buscó. Capaz lo que pasó, con su lógica, le siente más cómodo ante la posibilidad de negociar políticamente".

Ley Ómnibus

Además, sobre la posibilidad de construir poder político en Argentina, Larroque analiza que el presidente: "Es una persona que no busca la construcción política en los parámetros de funcionamiento de la Democracia".

Y, en esta misma línea aseguró: "Me da la sensación de que siempre tuvo la postura más beligerante, con menos propensión a la negociación, y que en la búsqueda de construir un poder propio, en esta idea tan difusa de la casta y en tiempo de posverdad, es algo que le ha funcionado y quizá apele a seguir por ese camino".

Andrés Larroque

Larroque instó a la reflexión sobre la caída estrepitosa de la Ley: "El naufragio de la Ley Ómnibus fue por movimientos muy acertados de la oposición y sobre todo del peronismo fundamentalmente del movimiento obrero, fue un reflejo original y luego hubo gente espontánea".

Además, opinó: "Fue un bálsamo, porque habían pasado 10 días de gobierno y la gente ya estaba en la calle. Es muy saludable al ver el nivel de conciencia de nuestro pueblo y luego ver a la CGT y a la CTA con una demostración de fuerza el 24 de enero que no solo tuvo que ver con el movimiento orgánico, sino con importantes porciones de la ciudadanía que se acercó en todo el país".

Paro convocado por las centrales sindicales

Sobre la posibilidad de un nuevo gobierno peronista o tal vez un nuevo líder de ese espacio político que le pueda hacer frente al gobierno libertario, Larroque contestó: "Tenemos dos cuestiones centrales, la unidad que en su momento la habíamos realizado pero tener en claro el 'para qué' y poner en segundo plano lo personal y la cuestión de egos que son las que más daño nos han hecho" .

Y añadió: "Cuando se deteriora el debate político las cuestiones personales son las que ocupan el escenario y eso deja de lado las necesidades de nuestro pueblo". Larroque empezó con la autocrítica muy rápido y reflexionó: "Creo que la ciudadanía se sintió huérfana frente a un espacio político que habían generado una expectativa enorme que después no pudo generar la institucionalidad para mejorar la vida de nuestro pueblo".

Alberto Fernández

Sobre la cuestión de la autocrítica y la posterior confección de un candidato del peronismo, el Ministro fue claro: "Luego viene la segunda etapa que es la construcción de una alternativa, eso puede ser un poco más complejo pero entiendo que frente las circunstancias tiene que primar la cordura, la autocrítica y poder ofrecerle a la ciudadanía una salida de esta situación".

Además, admitió: "Está claro que viene tenemos que ofrecer otra imagen y otra capacidad para dirimir las naturales tensiones dentro de un frente tan grande como el peronismo".

Axel Kicillof

Larroque no quiso entregar ningún nombre y piensa en una construcción diferente a la que se viene dando: "Tiene que ser un proceso más colectivo. La realidad misma irá dictando ese protagonismo, tenemos compañeros bien posicionados... Lo que hizo Sergio (Massa) fue muy importante en la campaña y lo que le está tocando a Axel (Kicillof) es titánico".

Y, debatiendo sobre nombres propios, Larroque habló de Daniel Scioli y dijo que su pase a las Fuerzas del Cielo fue totalmente inesperado para esa facción del peronismo: "La verdad que sí me sorprendió, pero ya está, no hay que enredarnos en ese tipo de situaciones. Me cuesta entenderlo, pero supongo que él tendrá sus razones", dijo cortando de cuajo la conversación porque según él, ese tema desviaba de lo importante.

Sergio Massa

Sobre el resurgimiento del partido justicialista, dijo: "El peronismo es como el ave Fénix, siempre que lo dan por muerto, revive, revitalizado". Si Milei tiene un problema -y grave- es con los gobernadores. El tira y afloja que llevó adelante la discusión por la Ley de bases hizo que las pocas buenas relaciones que tenía La Libertad Avanza con sectores radicales, ahora sea nula: "Vemos un Gobierno beligerante que cree que se la agarra con los gobernadores, pero se la agarra con la población".

Javier Milei y su Ley Ómnibus

El Ministro deslizó un argumento preocupante: "Todos leemos y vemos documentos, papers, y sabemos que hay planes para dividir a la Argentina, como pasó en otras latitudes; siempre hay poderes económicos que no ven con malos ojos disgregar a aquellas zonas que son potentes en términos de recursos naturales".

Para el futuro, Larroque no ve muchas esperanzas: "Veremos ahora, cuando vuelva el Presidente, cómo se ordena la cuestión en el Ejecutivo y cómo quiere que trabajemos a partir del primero de marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, incluso en lo que respecta al futuro de la Ley Ómnibus".