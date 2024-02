La China Suárez tomó postura y salió a bancar a Lali: "Nadie debería ensañarse con nadie por pensar distinto"

"Del lado Lali de la vida", se escuchó en las calles, en los bares y en las redes sociales en Argentina. Es que la diva del pop, Lali Espósito, tiene una gran injerencia política desde que se pronunció en contra del gobierno de Javier Milei en particular y de la preocupación por la pérdida de la Democracia en general.

Claro que así como estuvieron sus fanáticos, también estuvieron sus detractores, al pie del cañón, criticando e insultando a la artista por su posicionamiento político. Sea como fuere, el Cosquín Rock mutó de ser un festival de rock nacional exclusivamente de hombres a ser un rejunte de artistas argentinos con mujeres del pop al poder.

Lali en el Cosquín Rock

"Dos son tres" y "Obsesión", fueron las dos canciones con las que abrió su espectacular show ante una audiencia ardiente por su loca performance. Luego se posicionó políticamente sin dudar ni un rato en su canción "Quiénes son": "Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy", expresó ante la muchedumbre que la vitoreaba sin parar.

Sin embargo, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Es que ,la pieza "Quiénes son", está íntegramente dedicada a los haters que tanto tiempo gastan en destruirla en redes sociales. Lali paró el show y dijo sin vueltas: "Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos".

Y no conforme con eso, volvió a apuntar al gobierno cambiando la letra de su canción "KO" para dejar bien clarito de qué lado de la mecha está: "[...] Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado [...]", en lugar de "[...] Que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado [...]". Así, enloqueció nuevamente a su fandom que moría de ganas de abrazar a la artista en el escenario cordobés.

Repercusiones de aquí y de allá

Salieron a defenestrar, pero también a apoyarla. Una de las que se la jugó toda fue su compañera de tira en "Casi Ángeles", la China Suárez que fue consultada por sus seguidores sobre la lucha que tomó su amiga y compañera: "¿Cómo te cae lo que le están haciendo a Lali y como se ensañaron con ella?".

En un mensaje a través de Instagram explicó: "Pienso que nadie debería ensañarse con nadie por pensar distinto. Es un constante River - Boca" y agregó: "La admiro, la quiero, es una artista única. Desde chiquita trabajando con respeto, amor y disciplina".

La respuesta de la China para Lali

No hay pruebas, pero tampoco hay dudas: a la China le caerá bastante hate por su posicionamiento en el conflicto. Sin embargo, el amor de amigas irá más allá: se conocieron a los 10 años trabajando y, si bien se separaron por sus diferentes cauces en la vida, la China aseguró: "Desde los 10 años. Me gustaría verla más seguido, pero el amor está intacto. Ella y su familia eran la casa a la que siempre quería ir".

El periodista Víctor Hugo Morales también reflexionó sobre la actuación de Lali en el Cosquín: "Arriesgar a que esté Lali en un lugar, tranquila, cenando, y venga un estúpido y le diga 'a vos te banca el Estado'. A mí me parece que es muy respetable ese coraje. Lo valoro tanto. No la conozco a Lali, pero admiro su valentía. Sé que está dejando jirones. Porque cuando decís 'no me importa que lo digan', te importa. Siempre tiene algún peso en el corazón leer algo deshonroso".

El fandom de Lali en el Cosquín Rock

Carlos Maslatón, libertario que se exilió del partido de Milei también se la jugó por Lali: "Quiero destacar, desde Cosquín Rock, las muy adecuadas y políticamente moderadas palabras de Lali Espósito de este sábado reivindicando la cultura nacional. Constituyen una defensa frente a la constante agresión del Presidente Milei por un fenómeno que no domina ni puede manejar. Los ataques del gobierno a los festivales musicales, aunque no se involucren fondos públicos, son completamente antiliberales y deben ser rechazados".

Lali en el Cosquín Rock

Malena Galmarini, ex titular de Aysa también acotó: "Una artista internacional y orgullo nacional que trabaja desde los 8 años para llegar hasta donde está... Nuestra cultura es nuestra identidad y Lali es una de nuestras abanderadas en el mundo. Y, como dice Moria Casán, '¿Quiénes son'?"