¿Le pondrán Conan? El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Gobierno no se cansa de anunciar cambios. Ahora, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, contó que se tomó la decisión de cambiar el nombre de un emblemático edificio de la Ciudad de Buenos Aires: el Centro Cultural Kirchner. Allí, el funcionario remarcó que "se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre".

Al ser consultado sobre cuál es el nombre que se ha decidido para el centro cultural, Adorni resaltó: "No está definido, cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal". De igual manera, comenzó a referirse al espacio cultural como "el ex CCK".

El nombre del centro cultural siempre fue motivo de disputa entre el Kirchnerismo y diversos sectores de la oposición, que en más de una oportunidad habían fantaseado con cambiarle el nombre, incluso en 2017, cuando Mauricio Macri amagó con avanzar con este proyecto y generó un gran revuelo.

Además, Adorni indicó que la agenda presidencial continúa en el Foro Económico que se llevará a cabo en el Four Season: "El presidente de la Nación (Milei) va a brindar un discurso de 25 minutos aproximadamente (...) Él mismo será parte de contar el rumbo que está tomando la Argentina y las virtudes del capitalismo de libre mercado frente a posturas dominantes de la Agenda 2030".

En la misma línea económica, resaltó: "En febrero se exportaron más de 82.000 toneladas de carne, lo que significa el volumen más alto de los últimos 57 años, y el primer bimestre se alcanzaron las 160.000 toneladas. 82.000, repito, 82.000 toneladas durante el mes de febrero, récord absoluto".

En este sentido, Adorni expresó que se trata de un dato no menor, en virtud de lo que sucede con el CEPO. "Después de tamaño delirio lograr este récord, la verdad que de la mano de la recuperación que esperamos para la Argentina, es seguramente una muy buena noticia", expresó.

Manuel Adorni

Por último, el vocero presidencial informó que Patricia Bullrich denunció por traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla.

"Es por acusar y responsabilizar sin fundamentos a la propia ministra, a las fuerzas del orden, en el accionar del caso de Santiago Maldonado, donde la justicia ya ha dictaminado que su muerte se dio sin intervención de terceros en las condiciones que, por supuesto, todos conocemos", expresó.

"Es absolutamente delirante que un funcionario del Estado acuse infundadamente, por supuesto, a su propio país de un delito que lo comprometería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tergiversar la realidad, no es gratis, en la Argentina del presidente Javier Milei", cerró Adorni.