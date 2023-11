"Lilita" Carrió anunció la ruptura de JxC y negó que vaya a integrar el futuro gobierno libertario

Aunque su prontuario político no la respalda, la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa "Lilita" Carrió, dio por terminada la alianza Juntos por el Cambio (JxC) y negó que su espacio o ella misma vayan a tener tratativas con La Libertad Avanza (LLA) y el presidente electo Javier Milei, para integrar un futuro gobierno. La chaqueña no habló de retiros, como en otras oportunidades. Sus antecedentes, por otro lado, no la exponen como una dirigenta que respete este tipo de posicionamientos.

"Habiéndose roto la alianza Juntos por el Cambio, por voluntad ajena a la CC, Carrió y la CC retoman su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico", expresó la ex diputada en un audio que se difundió entre los medios de prensa, el cual está relato por ella en tercera persona.

A su vez, en el comunicado afirmaron que la CC recupera "su plena autonomía", ya que no participará "de ningún tipo de negociación" y tendrá otros objetivos en los próximos años, más vinculados a "reconstruir la República si esta se ve amenazada". La declaración de principios y de objetivos de su espacio político es taxativa, aunque esto no quiere decir que pueda llegar a cambiar en un futuro, de acuerdo a otras promesas incumplidas de Carrió.

Cabe recordar que el espacio se abstuvo de tomar partido en el ballotage que se celebró el último domingo. "Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pactos de impunidad. En consecuencia no es ni con (Sergio) Massa, ni con Milei", expresaron pasada la primera vuelta electoral.

"Siempre (Mauricio) Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa", había acusado "Lilita" tras anunciar su abstención. "Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él, y la pobre Patricia (Bullrich) va a cometer un error histórico", adelantó en aquella oportunidad.

Lo cierto es que según comentaron fuentes de la CC a Infobae, el frente "está roto desde hace rato", algo que quedó en evidencia "cuando Macri acordó con Milei y socavó a la coalición que integraba, incluso, su partido". "Lo había roto Macri cuando jugaba para Milei a espaldas de Juntos por el Cambio", precisaron.

Es cierto que dentro del ya difunto JxC, Carrió fue una de las primeras en cerrarle la puerta a futuros acuerdos con Milei. Así se lo dejó en claro al mismo portal en una entrevista que les brindó en febrero. "Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada", opinó en esa oportunidad en la que mencionó la posibilidad del exilio.

Luego en abril, ya comenzó a denunciar a Macri en su objetivo de saltar la cerca y pasar para LLA, intención que "detectó" desde 2022. "No quiere estar con el radicalismo ni con la CC", develó. Allí también alertó respecto al ajuste que pretenden tanto el ex presidente como el recién electo, el cual significaría "el fin de la clase media" y que sólo pasaría "con una brutal represión".

Si bien no negó su preocupación por las víctimas del abuso de poder policial y estatal, remarcó que su principal preocupación es que "reprimir indiscriminadamente y poner orden" es algo que termina siendo funcional al kirchnerismo y que podría desembocar en "una guerra civil".

La historia política de Carrió estuvo llena de amagues y de cambios de rumbos como para que este mensaje pueda interpretarse como definitivo. Si bien es cierto que la chaqueña fue taxativa sobre su postura contraria al liberal, en otros momentos también renunció a la política para volver con más fuerza.

También está el recuerdo de cuando desfilaba por los estudios televisivos en enero de 2002, cuando la crisis que derivó en los cinco presidentes estaba en su punto más álgido. "Yo no voy a hablar mal de ningún candidato de la izquierda o de centroizquierda, porque yo el juego a la derecha en este país, no se lo hago", sentenció aquella vez, justo en la previa de lo que sería un recorrido de lo más variopinto por todo el arco político que va desde el centro hacia la derecha.