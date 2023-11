¡Recalculando! Barrionuevo elogió a Milei: "Esto es un golpe, un mazazo a la casta"

Una vez más, Luis Barrionuevo, el titular del sindicato de Gastronomía, demostró que se adapta a todas las circunstancias. Así como apoyó a Javier Milei en las PASO y a Sergio Massa en las generales, tras la victoria del economista en el ballotage, Barrionuevo decidió apoyarlo nuevamente y lo elogió con el plan de sumarse nuevamente a La Libertad Avanza: "Argentina tiene todo... lo que necesitaba era esto, un golpe, un mazazo a la casta. El kirchnerismo desapareció".

Y enseguida dijo en el diario El Ancasti, de Catamarca: "Milei tiene que atacar a 18 empresas que generan los precios y tiene que atender el hambre". Lo llamativo es que el 26 de octubre, cuatro días después de las generales donde ganó Massa, escribió en un comunicado: "En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich". Ahora se arrepintió.

Barrionuevo apoya a Milei

El otro sindicalista que se sumó a los elogios a Milei fue Armando Cavalieri, titular de Comercio, sin dudas, uno de los sindicatos con los salarios más bajos en la historia del país. En ese punto, Cavalieri, que también es dirigente de la CGT escribió: "Es imperante que nos pongamos a trabajar fuertemente sin mezquindades para lograr los acuerdos necesarios".

Mientras se cree que el Ministerio de Trabajo pasaría a ser una Secretaría en la presidencia de Milei y será absorbido por el nuevo Ministerio de Capital Humano, junto a Salud, Educación y Desarrollo Social, a cargo de Sandra Pettovello, aún no se sabe la reacción del resto de los sindicatos, que se habían mostrado públicamente a favor de Massa.

Cavalieri de Comercio también apoya a Milei

En tanto, en su plataforma, Milei ya habló de "modernización laboral" y pretende eliminar indemnizaciones junto a una reforma laboral que tendrá como base el plan de la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con "mayor profundidad financiera" en reemplazo de la indemnización. Eso se llama "Fondo de Cese Laboral de la Uocra", algo muy complicado de implementar en otros sectores laborales.

Es que dicho fondo funciona con un empleador que deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año en una cuenta bancaria que genera intereses a favor del trabajador. Cuando la relación se termina, en lugar de pagar una indemnización como corresponde, se hace de ese fondo, que por supuesto, es mucho menor que lo que le correspondería de otra manera. Para llevarlo a cabo, Milei ya se había reunido con Gerardo Martínez, jefe de la Uocra.