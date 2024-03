Llantos, dos desmayos y el reclamo de su ex maestra: lo que dejó el paso de Milei por su ex colegio

El año lectivo 2024 empezó entre manifestaciones, paros y negativas para cerrar paritarias para los trabajadores de la educación pública y privada del país. Haciendo caso omiso a esta situación política, Javier Milei asistió al acto de apertura de las clases en el Instituto Cardenal Copello, donde asistió toda su vida y al que visitó ahora en calidad de Presidente de la República Argentina. Fue todo un evento para los chicos y chicas que miraron desde el público cómo Milei recordaba año por año sus experiencias en el colegio que lo vio crecer. El Presidente asistía a esa institución hace 47 años y el contexto y la situación política del país cambió rotundamente.

Milei en Instituto Cardenal Copello

"Nombrar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre", dijo el conductor de las Fuerzas del Cielo mientras asistían a una alumna que se había desmayado en plena alocución presidencial. Milei bajó línea en varias ocasiones, pero la más fuerte tal vez es cuando contó que entró al colegio cuando estaba en pleno accionar el "golpe cívico militar". Además, no dudó en traer a su alocución el discurso de los dos demonios: "Cuando empecé, arranqué bastante más a la izquierda. La única forma de tener algo sólido es mirar toda la biblioteca", expresó y enfatizó en ver los dos lados de la historia.

Milei como arquero en Chacarita

Contó también que Lorenzo Sigaut, ministro de Economía del presidente de facto en el período de gobierno de facto del teniente general Roberto Eduardo Viola junto con la Junta Militar lo hizo lanzarse al mundo de la economía "para tener más plata" y agregó: "Pero después me apasioné por otros motivos porque durante la hiper del año '89. Fue todo bastante traumático".

El mandatario también aclaró que por el cambio rotundo de precios por esos años lo obsesionan razón por la cual hasta el día de hoy pelea para no llegar a una economía hiperinflacionaria.

💣 Bombita. Milei contó que tiene algunas partes oscuras en su historia: "Tengo una parte oscura que es que era arquero y la otra parte es que era cantante de una banda de rock".

La relación de Milei con sus padres Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich fue terrible en la infancia y sobre eso, el Presidente dijo que su profesora preferida era alguien llamada Elvia: "Había empezado a jugar al fútbol y conforme avanzaba en esos temas, mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial".

Alicia Luján Lucich, Norberto Horacio Milei, Karina Milei

Milei siguió: "Cuando llegué a séptimo grado, estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto, eran otros tiempos: mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste y mi mamá a bajarme los dientes a sopapos para que estudie, eran otros tiempos. Se juntó con Elvia y le dijo que el fútbol sea un premio a su desempeño. Y eso funcionó de manera fabulosa, empecé a reordenar mis métodos para entrenar y estudiar", contó Milei.

💣 Bombita. Sobre el aborto, Milei expresó: "Son los asesinos de los pañuelos verdes. El aborto para mí es un asesinato agravado por el vínculo, eso se pude demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y desde lo biológico".

Al final del discurso, el momento de las preguntas quedó inaugurado. Mientras lo hacía, otro alumno sufrió un desmayo.

El llanto desconsolado de Milei

"El recuerdo más fuerte que yo tengo del colegio, mi primer día de clases de 1977", dijo y recordó: "El hermano José Luis dibujó el escudo original del colegio que tiene unos animalitos que tienen una piel muy cara. Nos contó que es un animalito que salen a cazar cuando llueve y los arrinconan contra el barro, porque es un animalito que prefiere morir antes que ensuciarse y vaya que estamos dando la pelea", expresó entre espasmos de llanto y mocos.

Con esa referencia, se tomó la cara de la ministra Sandra Petovello que también lloraba desconsolada: "Fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y hace unos quilombos tipo novela", expresó nuevamente con un llanto casi bordeando el límite de lo bizarro.

Javier y Karina Milei, Sandra Petovello

Siguiendo con la misma línea de su discurso, explicó cómo interpreta él la meritocracia, concepto que también aprendió en ese primer día de escuela: "Luchar por el mérito, luchar por la excelencia. Son valores que tomé en una clase de caligrafía pero en el colegio Cardenal Copello" y terminó: "Hagan lo que hagan, peleen por sus ideales pero estén limpios".

Para terminar, Milei quiso dar un mensaje alentador: "Cuando se dejan llevar por su corazón, cuando son íntegros y depositan su fe en el Creador, nada los va a parar, todo va ser posible".

"Techi": maestra, jubilada y preocupada

Techi fue la maestra de Milei en cuarto grado y confesó: "No tenía el pelo así antes, era un rubio divino", y además contó: "Era bravo, le gustaba jugar mucho y peleaba también (...) Cuando era chico decía que iba a llegar a ser presidente, lo comentaron sus compañeros". La prensa le preguntó qué pensaba sobre el ajuste que tienen en sus manos Milei y el ministro de Economía Luis Caputo: "Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto" y agregó: "Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante".

Fuera de estas críticas, Techi pidió que "lo dejen gobernar" y añadió: "Cuando lo vi con la banda presidencial me dio mucha alegría".