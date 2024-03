Milei dijo que en Olivos se comía "con champagne Cristal" y luego pidió disculpas: "La información era incorrecta"

En el marco de su participación en la ExpoAgro 2024, el presidente Javier Milei se refirió a los recortes que hizo desde que llegó al gobierno: "Hay un libro de Friedman con su esposa que se llama Libres para elegir y en un capítulo habla de las cuatro formas de gastar. Usted puede gastar su dinero en usted o en otros y el dinero de otros en usted o en otros. Cuando gasta el dinero de otros en usted, ahí comen en el restaurante más caro o por ejemplo se gastan un palo verde por mes yendo en helicóptero a todos lados, el que yo no uso. Uno de los tantos ahorros. Podes cortar la calidad en la comida también".

Milei se disculpó con Alberto

Fue en ese contexto que el líder de La Libertad Avanza (LLA) se refirió al ex presidente Alberto Fernández, denunciado por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, y aseguró: "Porque en la administración anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días. Si vienen a la Quinta, no los voy a recibir así. Lo único exótico que les puede ofrecer es el keter que tomo en shabat, es un jugo de uva para los que no tomamos alcohol".

Lo cierto es que el ex jefe de Estado no dudó en salir a desmentir al actual mandatario a través de las redes sociales, obligando al libertario a pedir disculpas y confesar que se trató de una información falsa. "Esto es una mentira. Espero que quien lo ha dicho lo desmienta de inmediato", escribió Fernández en la red social "X" pasada la medianoche, sobre una nota en la que se replicaban los dichos del economista. Frente a esto, Milei salió a confirmar que la información era "incorrecta".

El descargo de Alberto tras el pedido de disculpas de Milei

Además, el presidente se disculpó, a su manera, con el ex mandatario: "Me dicen que la información acerca del consumo de champagne en Olivos en la anterior administración era incorrecta. Disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde".

Por este motivo, Fernández volvió a acudir a las redes sociales y dio por terminado el asunto sin antes hacerle un pedido al presidente: "Valoro la retractación. Descalificar al adversario imputándole falsedades solo degrada a la política. Sería mejor corregir el rumbo y abandonar el discurso del odio". Vale destacar que la botella de Champagne Cristal Louis Roederer oscila entre el millón y los tres millones de pesos, razón por la cual los dichos del presidente generaron un gran alboroto.

Alberto Fernández fue denunciado el miércoles de la semana pasada por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales. Se lo acusa de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del ex presidente, María Cantero. "No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó", había señalado el ex mandatario.